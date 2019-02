AMPLIAR De reprente se puso rojo rojillo

27/02/2019 - 30 años

Una multitud se movilizó para recordar el "caracazo"

"Y no, y no, y no nos da la gana, ser una colonia norteamericana", fue una de las consignas entonadas con entusiasmo por los manifestantes que marcharon este miércoles desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda hasta la redoma de Petare, en conmemoración de los 30 años de "El Caracazo".

Detalles.

La música animó el recorrido que atravesó Los Dos Caminos, Los Ruices, Los Cortijos, La California y El Marqués; que además contó con la participación de niños y niñas ataviados con disfraces se unieron a la celebración popular.

A medida que avanzaba la movilización se fueron sumando simpatizantes que con banderas, pitos y pancartas señalaban con ímpetu que "no volverán".

"Hoy continuamos en la batalla, el chavismo ha logrado consolidarse y ha logrado mantener a la derecha imperialista alejada de nuestras riquezas y nuestros recursos durante los últimos 20 años. Seguimos batallando porque aún no podemos dormirnos en los laureles, la patria se ha mantenido porque la hemos luchado y hoy más que nunca, ante el escenario actual, tenemos que seguir haciéndolo para que no se equivoquen, que no crean que pueden salirse con la suya", expresó un manifestante que se identificó como José.

A su señalamiento se sumó Carlos Alvarado, trabajador de la Defensa Pública, quien manifestó que este 27 de febrero el pueblo salió a la calle a demostrar que continuarán "defendiendo a la patria tal y como lo hicimos hace 30 años", al tiempo que aseguró que "hoy el pueblo es más revolucionario que nunca. No nos rendimos, no nos subordinamos a ningún extranjero".



Asimismo, los participantes de la multitudinaria marcha denunciaron que la oposición venezolana, amparada por los Estados Unidos, pretende sumir nuevamente al país en las lamentables condiciones que los gobiernos de la Cuarta República propiciaban.

"Pero ahora estamos aquí para recordarles que tuvieron un pueblo que se les enfrentó, y de qué manera. Y se les enfrentará las veces que sean necesarias, por las vías que sean necesarias, ese pueblo bravío que defendió la República en el Caracazo aquí está, más fuerte que aquella vez, más fuerte que nunca", destacó por su parte Luisa Niño, quien se unió a la conmemoración en representación de los Consejos Comunales.

La rebelión popular conocida como "El Caracazo" fue una contundente respuesta del pueblo a las medidas neoliberales impuestas durante el segundo mandato del expresidente Carlos Andrés Pérez.

Los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989 fueron una voz de alto por parte del pueblo venezolano, quien veía vulnerados sus derechos sociales. Las protestas dejaron centenares de muertos y marcó un precedente en la lucha contra el imperialismo.