19/02/2019 - Vigilia vaticana

Órdenes católicas se disculpan por encubrir abusos

Órdenes religiosas católicas de todo el mundo se disculparon ayer por no responder cuando sus sacerdotes violaron a niños, reconociendo que sus comunidades los cegaron a los abusos sexuales y generaron lealtades, negaciones y encubrimientos fuera de lugar.

"Bajamos la cabeza por la vergüenza cuando nos damos cuenta de la entidad de los abusos que se verificaron en nuestras Congregaciones y Órdenes y en nuestra Iglesia", dice uno de los párrafos salientes de la declaración de religiosos y religiosas católicos en la vigilia del encuentro mundial sobre pedofilia en el Vaticano. Convocada por el Papa Francisco la histórica reunión sobre un tema candente para la Iglesia Católica se iniciará este jueves, para extenderse durante cuatro jornadas, con la participación de líderes de las conferencias episcopales del todo el mundo.

"Nuestra vergüenza es aún mayor porque no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Cuando observamos a las Provincias y las Regiones en nuestras Ordenes y Congregaciones en todo el mundo, reconocemos que la respuesta de aquellos que tenían autoridad no fue la que debería haber sido", dice una nota de la Unión Internacional de Superiores Generales y de la Unión de Superioras Generales. "Ellos no supieron reconocer las señales de alarma y no llegaron a tomarlas en seria consideración", prosiguen.

"Precisamos identificar nuevos pasos hacia adelante y toma de decisiones, cuya aplicación pueda tener lugar rápida y universalmente con el justo respeto por las distintas culturas.

El abuso de niños es un mal en todos los tiempos: este punto no es negociable", concluyeron. Francesco Zanardi, fundador de la "Red El Abuso", una asociación que reúne a algunas víctimas de abusos por parte del clero, anunció para este miércoles por la mañana un encuentro privado con Francisco.

"Finalmente nos reuniremos mañana. Conmigo estarán una decena de representantes de las asociaciones de todo el mundo", le dijo Zanardi a ANSA. Esta reunión no fue confirmada por el Vaticano, que en cambio destacó la disponibilidad del comité organizador del encuentro sobre pedofilia para entrevistarse con las víctimas.

Testimonios en video serán transmitidos los cuatro días de trabajos en el Vaticano, en los cuales tomará parte el propio pontífice.

"Las palabras no bastan más. Es algo que comenzamos a aprender hace mucho tiempo en Australia y debemos entender más y más", afirmó en un videomensaje previo enviado a Roma, monseñor Mark Coleridge, arzobispo de Brisbane y presidente de la Conferencia Episcopal australiana.

Australia es uno de los países más castigados por el flagelo de la pedofilia dentro de la Iglesia Católica. "A lo largo de los años fue un viaje desde ver el abuso como un pecado, luego como un crimen y después como un problema cultural. Con esto pretendo decir que el abuso y su encubrimiento fueron agravados y probablemente causados por elementos culturales dentro de la Iglesia Católica", expresó Coleridge.

También la Conferencia Episcopal de España, a través de su titular, el cardenal Ricardo Blázquez, envió su mensaje grabado en vísperas del encuentro.

"Pedimos perdón por los abusos cometidos contra niños por parte de pastores y fieles de la Iglesia", dijo Blázquez.

"Pidamos por los niños y jóvenes que sufrieron abusos físicos o morales. Recemos por ellos de manera que puedan recuperar y reconquistar confianza, alegría y esperanza, de modo que puedan creer y desarrollarse en paz y armonía. Pidamos al Señor que no se repitan jamás atrocidades similares", cerró el cardenal español.