AMPLIAR Hijos de Bolívar responderan con sus vidas

19/02/2019 - Respuesta

Fuerza Armada Bolivariana reitera lealtad a Nicolás Maduro

"No lo van a lograr, no lo van a poder lograr, van a tener que pasar por nuestros cadáveres, por estos cadáveres" aseguró el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.

Detalles.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB) realizó este martes un comunicado oficial en cadena nacional rechazando las recientes declaraciones de Donald Trump y reiterando su "obediencia, subordinación y lealtad" al Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.

El documento, leído por el ministro de defensa venezolano, Vladimir Padrino López, y en el que reconocen al presidente Maduro como único Comandante en Jefe, aseguran que la FANB "jamás aceptará órdenes de ninguna potencia extranjera ni de autoridad alguna que no provenga de la decisión soberana del pueblo".

Asimismo, afirmaron que las "amenazas, el chantaje y la coerción no fragmentará nuestra dignidad y fortaleza moral, pues no somos mercenarios que se venden al mejor postor, somos hijos de de Bolívar, los hijos de Zamora y los hiijos de Chávez, fieles a sus principios de libertad, soberanía e independencia".

Además, Padrino López criticó a Trump por creer tener la postestad de exigirle a los militares venezolanos, considerando sus palabras como una falta de respeto, una subestimación y una irresponsabilidad inédita.

"Es insólito que le de órdenes a los soldados y las soldadas de la FANB", afirmó el ministro, dirigiendo además un mensaje a la oposición en general: "No van a poder pasar por la conciencia, por el espíritu patriótico de los hombres y mujeres de la FANB por la vía de la fuerza para imponer un Gobierno títere, entreguista y antipatriótico. No lo van a lograr, no lo van a poder lograr, van a tener que pasar por nuestros cadáveres, por estos cadáveres".

El ministro expresó que los pasos de Estados Unidos (EE.UU.) responden a una campaña de manipulación psicológica y propagandística para obtener el poder político en Venezuela, promoviendo una guerra civil investida de "ayuda humanitaria" y, de esta manera, obtener las riquezas del país.

Agregó que el propósito injerencista no será logrado ya que Trump "ignora el carcater bolivariano y antimperialista de la FANB, cuya conciencia es hoy "civilista y civilizada".