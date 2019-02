AMPLIAR Privados de la libertad

19/02/2019 - Trata

En pocas horas rescataron a una joven que había sido privada de su libertad

En apenas tres horas, el trabajo del Ministerio Público Fiscal (MPF) permitió rescatar a una joven de 24 años que había sido privada ilegítimamente de la libertad.

La denuncia fue radicada por la madre de la víctima, quien al advertir que la muchacha había sido llevada contra su voluntad y golpeada, se presentó el martes pasado ante la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano del MPF, que funciona en avenida Sarmiento 431, para ponerlos al tanto de su caso.

De inmediato se activó el protocolo que permitió localizar a la muchacha y detener a su captor, informaron las fuentes judiciales.

“La madre de la víctima realizo la denuncia por la desaparición de su hija. Intervino inmediatamente esta oficina e inmediatamente se puso en conocimiento a la Fiscalía de Delitos Complejos II. Se trabajó de manera conjunta con Trata de Personas de la Policía y en tres horas se dio con la víctima. Luego intervino la Fiscalía de Integridad Sexual”, indicó Gonzalo García, a cargo de la Oficina de Denuncias del MPF.

A partir de esas tareas, pocos después la joven fue ubicada en un domicilio de una barriada de la zona norte de la capital. “Hay un detenido y el hecho sigue siendo investigado. El trabajo conjunto nos permitió llegar a este resultado en muy poco tiempo. El ministro fiscal, Edmundo Jiménez, nos pide que no escatimemos esfuerzos para que se logren mejores resultados en ese sentido y para resolver los delitos en corto tiempo”, agregó García.

Sobre el protocolo para este tipo de casos, García contó: “La víctima debe dirigirse a esta oficina para radicar la denuncia. La atención es de 7.00 a 19.00 horas, de lunes a viernes. Tenemos un equipo de profesionales que asisten psicológicamente a las víctimas, las atienden en caso de que hayan sufrido lesiones y se da intervención a la fiscalía especializada de turno”.

“Todo fue con mucha rapidez, a partir de que vine a la Oficina de Denuncias, de inmediato se puso todo en movimiento para dar con mi hija y en pocas horas la encontraron”, contó la madre de la víctima. Luego, la muchacha fue asistida por personal del Cuerpo Médico Forense del MPF, que constató las lesiones que presentaba.

Sobre el hecho, la mujer indicó: “Recibí un llamado de mi hija que decía que estaba en casa de una amiga; pero al consultarle a esta joven me dice que no la había visto, ahí nos damos cuenta que mi hija había sido llevada por la fuerza. Luego, un testigo me comentó que cuatro sujetos con armas de fuego en la cintura la obligaron a subir a un auto y que él no dijo nada por temor. Entonces me dirigí a la Oficina de Denuncias y todo se resolvió rápidamente; y mi hija fue rescatada y esta persona, detenida. Sólo tengo palabras de agradecimiento”, remarcó.