18/02/2019 - Chile

Se desborda río en zona austral Torres del Paine

La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) amplió el alerta roja en la comuna austral de Torres del Paine, a raíz del desborde del río Paine.

No obstante, el parque del codiciado destino turístico se mantiene abierto aunque con algunos senderos cerrados. "El sector del río Paine se desbordó en forma sistemática y ya está prohibido el paso de vehículos de todo tipo desde la entrada hacia la hostería de las Torres", explicó el director regional de la Onemi, Juan Carlos Andrades, al sitio online de El Mercurio. Agregó que se trata de "un desborde paulatino, no violento, por lo tanto uno puede reaccionar y, si bien es cierto que no es controlable directamente, sí se pueden tomar medidas". En la zona sigue lloviendo y los circuitos que fueron cerrados son aquellos que van hacia la base de las Torres. Sólo se tiene acceso hasta el campamento chileno. También está restringido para los turistas el sector de Los Cuernos y todos los circuitos interiores desde el Lago Grey, Laguna Amarga.

Andrades dijo que sólo en caso de que se vieran afectadas las vías de acceso vehicular el parque se cerraría por completo.

"Pero eso no va a suceder, es difícil que suceda en atención a que todas las carreteras internas del parque están fuera del alcance del desborde de los ríos", señaló.

Añadió que la situación vivida "viene decantando desde Campos de Hielo Sur".

La autoridad aclaró que tampoco se puede determinar cuándo se abrirá totalmente el parque. Andrades precisó que junto a las autoridades de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Carabineros y la Dirección de Aguas, deben "definir los momentos en que los umbrales de alerta bajen".

En cuanto a la lluvia que cae desde hace 48 horas, el director regional de la Onemi informó que "está anunciada hasta esta noche".

En cuanto a los peligros que puedan correr los turistas (principalmente extranjeros), mencionó el "aislamiento".

"Es lo más grave que podría suceder", concluyó.