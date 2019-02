AMPLIAR Síntesis en la foto de la jornada de represión

17/02/2019 - Relato sobre represión a productores

"El poder se asustó de nuestras dos armas: la comida y la dignidad"

En este relato, Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la Union de Trabajadores de la Tierra, explica qué pasó el viernes cuando la policía reprimió a pequeños productores en Constitución

Soy Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la Union de Trabajadores de la Tierra.

Tardé dos días en decir algo por acá sobre la infame represión del viernes en Constitucion... la verdad es que el pueblo iba diciendo todo lo que había para decir...y lo sigue haciendo. Con creatividad, bronca y humor.

Las imagenes dicen todo....

El viernes el poder se asustó de 2 grandes armas que tenemos... la comida y nuestra dignidad... se asustó tanto que las quiso reprimir..

nos golpearon...si...pero cada palazo nos hizo mas fuertes...

Nos gasearon...si...pero cada gas fue mas oxigeno...

Nos balearon....si...pero cada bala nos agrando el corazon....

Nos robaron la verdura....si....pero producimos mas y mas y mas y mas....y nunca dejaremos de hacerlo. Y nunca dejaremos de garantizarle al.pueblo el alimento...a esa abuelita que busca la berenja con la infanteria detras.

Somos quienes damos de comer al pueblo....nuestras manos cayosas y con tierra tienen mas fuerza que cualquier golpe...nuestra conviccion es mas profunda y firme que cualquier orden del poder...nuestros cuerpos aguantan cualquier clima.

No odio a los policias (pobres plebeyos del poder)... amo a mis cumpas trabajadores y trabajadoras... no odio a Macri y Larreta... amo a nuestras organizaciones del pueblo... no odio los palos, balas y gases que nos dieron... amo nuestra dignidad....no odio su cobardia... amo nuestra valentia... no odio al capitalismo... amo el buen vivir...

Amo a mis hijes,

amo a mis cumpas,

Amo a la abuelita que se agacha por una berenjena,

Amo a la agroecologia, a la igualdad de genero, a la lucha, a nuestra UTT...

No odio...AMO....y por eso venceremos...no tengo ninguna duda. El viernes pasado el amor venció al odio....no se equivoque nadie... la lechuga venció al palo....

El viernes se expuso lo más crudo del modelo que se viene imponiendo... hambre y represión. Esta es la realidad. Amigue...apaga TN y salí a la calle, deja de leer Clarin y mira a tu alrededor... esa es la realidad.

Para la próxima semana...convocamos a un gran Feriazo nacional...al hambre palos o lechuga...vos elegís de que lado estas...nosotres ya lo hicimos, ya lo hacemos diariamente.

Por nuestros hijes, por la abuelita que busca la berenjena....por todes.