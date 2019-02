15/02/2019 - cine

Espacio INCAA se renueva con un thriller y una comedia

A partir del domingo 17 de Febrero, el Espacio INCAA Tucumán que funciona en la Sala Orestes Caviglia (San Martín 251), renovará su cartelera con el thriller “Plaza París”, dirigido por Lúcia Murat; y la comedia “Anoche”, de Nicanor Loreti y Paula Manzone.

Plaza París es una coproducción entre Brasil, Portugal y Argentina, y está protagonizada por Marco Antonio Caponi, Grace Passo, Joana de Verona, Alex Brasil y Digao Ribeiro. Plantea el conflicto entre Camila, una psicoanalista extranjera y su paciente Gloria, trabajadora de la Universidad Pública de Rio, en la que coinciden. Gloria trata de seguir con su vida a pesar de los traumas causados por su padre abusivo y hermano narcotraficante, y en las sesiones de terapia con Camila se dará una relación de contratransferencia, donde el miedo del otro dominará la trama.

Se verá los días domingo 17 y lunes 18 a las 20 hs. y el martes 19 a las 18 hs. (Apta para mayores de 16 años).

Comedia

Anoche está protagonizada por Valeria Lois, Diego Velázquez, Benjamín Rojas y Gimena Accardi. Es sábado a la noche y Pilar no quiere verse con nadie, ni salir, ni nada que se le parezca. De pronto le suena el portero y llega su novio Marcos, con planes inmediatos y otros a futuro que quizás no sean los mismos que los de Pilar. Es un hecho: los inmediatos están lejos de ella, que quiere estar sola y tranquila. Pero eso no va a pasar, porque de nuevo suena el timbre, y ahora es Ema, su hermana, que viene a contarle sobre el mal momento que está pasando con su marido.

Se verá el domingo 17 y lunes 18 a las 22 hs. (Apta para mayores de 13 años).

Entrada general $30, jubilados y estudiantes $15.

Trailers:

“PLAZA PARÍS”: https://youtu.be/oa311aOkdws

“ANOCHE”: https://youtu.be/MI_4ydQjC0Y