14/02/2019 - Tafí Viejo

Proponen un circuito turístico para recorrer Tafí Viejo y El Cadillal

La municipalidad de Tafí Viejo lanzó una nueva propuesta turística para conocer la ciudad y que consiste en un recorrido guiado por distintos puntos históricos, seguido de una visita a la comuna el Cadillal. Esta iniciativa comienza este sábado 16 de febrero y es totalmente gratuita. “Contamos con el respaldo importante del Ente Autárquico Tucumán Turismo para poder realizar esta actividad”, explico Teodoro Karamaneff- director municipal de Turismo.

“Será totalmente guiada y abarcando varios puntos importantes de nuestra ciudad. Partimos de la plaza Bartolomé Mitre a las 09 horas y de ahí empezamos a recorrer lugares como la Hostería Atahualpa Yupanqui, donde vamos a ir sumando personas que van a estar inscritas, de ahí visitaremos la Parroquia Inmaculada Concepción de Maria, la Casa de la Cultura que no puede faltar; y volvemos hasta la plaza donde hacemos un recorrido contando su historia, las características particulares de nuestra plaza que no responden a ninguna otra, ya que es una de las pocas plazas donde la vida comercial no gira alrededor de ella; también haremos un recorrido por el Museo Ferroviario culminando lo que seria la visita por Tafi Viejo”, detalló Karamaneff.

La partida es a las 9 horas desde plaza Bartolomé Mitre y el retorno esta previsto para las 18 horas. Quienes participen deben llevar calzado cómodo, repelen y agua en sus posibilidades.

“Desde ahí vamos hacia El Cadillal, empezando por la parte de Río Loro hacia la Planta Potabilizadora S.A.T, de ahí vamos a la parte del Embudo Nivelador, luego de eso la gente tendrá un tiempo libre con distintas opciones correspondiente a cada uno”, concluyó Teodoro Karamaneff.

La propuesta se repetirán los sábados 23 de febrero y 2 de marzo, el recorrido tiene un cupo de 23 personas. Las inscripciones ya están abiertas para los siguientes sábados llamando al 3815097592 o al 3814953589.