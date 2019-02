13/02/2019 - San Valentín

¿Se sienten culpable los infieles de engañar a sus parejas?

Con San Valentín a la vuelta de la esquina, Victoria Milan, una de las webs más conocidas del mundo para buscar relaciones extramatrimoniales, ha preguntado a más de 7 mil hombres y mujeres de diferentes países si se sienten culpables por engañar a sus parejas

San Valentín acecha y con motivo de esta fecha tan especial para los ‘enamorados’, una de las plataformas más discretas del mundo para buscar affairs, Victoria Milan, ha querido investigar si las personas infieles se sienten culpables de poner los cuernos a sus parejas durante esta fecha, y si por el contrario no sienten culpabilidad ninguna, qué razones les ha hecho quitarse la culpa por traicionar a su pareja.

Sin embargo, no todo es lo que parece, como se puede ver tras esta encuesta realizada a 7.219 usuarios de Victoria Milan de 13 países diferentes. “No se suele hablar a menudo si alguien que engaña a su pareja se siente culpable por ello o no, y mucho menos las razones por las que esa persona ha decidido ser infiel. Por ello de cara a San Valentín queríamos averiguar a través de nuestros usuarios si se sienten culpables o no, y si no, qué les hace sentirse bien sobre el hecho de ser infieles a sus parejas. Nos hemos llevado alguna sorpresa al ver los resultados, sobre todo aquellos extraídos de las respuestas de mujeres”, explica el fundador y CEO de Victoria Milan Sigurd Vedal.

Las mujeres infieles se sienten menos culpables… ¡y la razón puede sorprender!

Un alto porcentaje (48%) de las mujeres registradas en esta plataforma online para buscar affairs, Victoria Milan que contestaron a esta encuesta, admitió que no se sentirían culpables por haber engañado a sus parejas si celebraban San Valentín. Es más, otro 16% de ellas ni siquiera piensan demasiado en el hecho de que estén siendo infieles.

“El estudio pretendía mostrar si estos usuarios se sienten culpables o no de cara al Día de los Enamorados por engañar a sus parejas. Pero viendo los resultados podemos decir que aquellos que buscan un affair en Victoria Milan tienen razones de peso para ellos que les hacen no sentirse mal en ese día especial, o en cualquier otro”, comenta el experto en negocios de citas online Sigurd Vedal.

Solo el 36% de estas mujeres se siente culpable por ser infiel. Pero ¿por qué hay tan poco sentimiento de culpabilidad en estas mujeres usuarias de Victoria Milan? Sorprendentemente el 32% de ellas admitió que tanto ella como su pareja mantienen aventuras fuera del matrimonio, por lo que definitivamente da a entender que en los matrimonios abiertos la culpabilidad queda fuera.

Por otro lado, un 23% de estas mujeres infieles confirmó que lo eran porque sus parejas habían traicionado su confianza antes y era una cuestión de revancha, mientras que para otro 18% de las que participaron en el estudio el hecho de tener un flirteo online no les hacía sentirse culpables.

El 17% seguramente no celebrará San Valentín, ya que no hay amor en su matrimonio ya y por eso estas mujeres no se sienten culpables en absoluto por acostarse con otras personas. Quienes también se acuestan con otras personas son el 10% restante de mujeres que dijo que estas relaciones son solo sexuales y por ello no se siente culpable.

Las razones de ellos para no sentirse culpable por ser infieles

Para los que esperaban encontrar que sorprendentemente los hombres infieles tuvieran sentimientos de culpabilidad, los resultados les desilusionarán. “Los hombres siempre se han sentido mejor que las mujeres en cuanto a la infidelidad, y no es nuevo que también muchos hombres incluso creen que mientras su pareja no descubra la traición, el affair ni siquiera cuenta realmente”, explica Sigurd Vedal, también fundador de otras plataformas de citas online como NextLove y RichMeetBeautiful.

La mayoría de los hombres (31%) menciona la falta de amor entre ellos y sus parejas como la principal razón por la que no se sienten culpables ante una infidelidad. Probablemente estos no celebren San Valentín… Sin embargo, otro 25% de estos usuarios de Victoria Milan puede que incluso compre regalos a su pareja por San Valentín porque creen que no tienen nada de lo que sentirse culpables porque solo están flirteando por internet pero sin llegar a tener ningún contacto físico.

Incluso para aquellos que admiten tener encuentros físicos (21%) con terceras personas, la culpa no está en sus pensamientos porque es solo sexo y siguen queriendo a sus parejas. “La culpa aparece de diferente forma en cada persona. Lo que para unos es una infidelidad, para otros puede que no lo sea, por lo que para estos hombres igual la línea está en no llegar a tener una conexión emocional con otra persona, pero no en tener sexo un día”, explica Sigurd Vedal.

Y mientras que para el 23% de las mujeres participantes en el estudio la revancha sobre sus parejas infieles era lo que les hacía no sentirse culpables cuando ellas habían hecho lo mismo, esta razón solo fue mencionada por un 12% de los hombres preguntados. También sorprendente es el hecho de que el 11% de ellos dijeron que no se sienten culpables porque el tener relaciones extramatrimoniales había sido acordado con sus parejas, mientras que esa razón fue la mayoritaria elegida por el 32% de ellas.

En cualquier caso, estas razones muestran una vez más las grandes diferencias entre hombres y mujeres cuando se les pregunta por la infidelidad. Lo que a unos puede hacerles sentir culpables a otros no les preocupa, y viceversa. Este San Valentín, ¿se sentirá culpable tu pareja si ha sido infiel? ¿Y tú?