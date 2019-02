13/02/2019 - Trabajo interdisciplinario

Una cama inteligente cambió la vida de Adrián Pasteri

Adrián Pasteri sufrió un accidente al caer a una pileta de natación en el año 2000, lo que le provocó múltiples lesiones en su columna cervical, y la imposibilidad de mover su cuerpo del cuello hacia abajo.

Hoy, con 38 años y después de una intensa lucha personal para mejorar su calidad de vida, recibió del gobernador Juan Manzur una cama inteligente conectada a una computadora de última generación que, a través de un software, le brinda mayor autonomía en su día a día.

Los días de Adrián transcurren en su casa del barrio de la Ciudadela, y es allí donde desde su cama y con una computadora, aprovecha las posibilidades que ofrece internet para estudiar, aprender sobre informática, asimilar nuevos idiomas -ya habla y escribe en inglés y portugués- y conectarse con personas de todo el mundo. Esa búsqueda de conocimiento lo llevó a ser, durante dos años, moderador de Taringa, el foro argentino conocido a nivel mundial.

Adrián es un joven que hace 18 años tuvo un accidente que lo dejó parapléjico y hoy está postrado en la cama”, por eso “el Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT desarrollaron un programa único en su tipo, en el que el paciente con su voz envía señales a la computadora para que la cama realice funciones, como levantar la cabeza y subir los pies, e incluso se puede conectar a internet”, contó el Gobernador luego de reunirse con Adrián.

Manzur resaltó que el software que controla la cama fue producido íntegramente en Tucumán y que el logro generó un gran entusiasmo para todo el equipo de Salud. “Es algo que le cambia la vida a este joven, que es brillante y tiene una enorme actitud de superación”, destacó Juan Manzur.

Adrián no solo recibió la cama, sino que además su habitación fue remodelada completamente para hacerla más segura y confortable, con revestimiento sanitario especial y un televisor led.

No me esperaba esta visita. Hace mucho tiempo vengo luchando por una mejor calidad de vida y ahora se me está dando. Ya realizaron obras en gran parte de toda mi habitación y la siguen mejorando; la cambiaron a nuevo, con aberturas de emergencia. Ahora se puede salir a la calle directamente con la cama entera”, dijo el joven, que antes dependía totalmente de su cuidadora, ya que descansaba sobre una cama de manejo manual.

El proyecto Cama Inteligente fue realizado y probado exclusivamente para Adrián, con la idea de que en el futuro pueda beneficiar a otros pacientes que padezcan similares patologías. Fue un trabajo liderado por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia en conjunto con la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT y el Conicet, con el concepto de transferir los conocimientos del ámbito de la investigación para desarrollar una solución sanitaria de alto impacto. El Gobierno tucumano hizo la provisión de todos los equipos y componentes para el desarrollo e implementación del prototipo.

Me sorprende la disposición que pone el Gobierno, porque no solo me ayudan a mí. Es un proyecto que quiero crezca. Lo que se desarrolla aquí y vamos probando conmigo puede servir a alguien más que lo necesite, y podrá usarlo lo más rápido posible. El hecho de tener un acceso a tu cama te beneficia en un 1.000%. Es prender la computadora, abrir tu programa y manejar todo desde ahí”, valoró Adrián.

Por su parte, la ministra de Salud, Rossana Chahla, destacó que “encontramos en Adrián la persona ideal para desarrollar este prototipo con el grupo de ingenieros. Hoy él ya no depende de que alguien le mueva la cama y puede cambiar de posición. Esto es una forma de cuidar su futuro”.

La intención es que próximamente la habitación completa sea comandada por la voz, indicó el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Miguel Cabrera, que explicó además que las instituciones académicas se unieron con el Estado para solucionar un problema y trasladar el conocimiento directamente en la necesidad de un paciente. “La aplicación para el control de la cama imita al mouse de una computadora, por medio de la voz. El desarrollo de esta cama puede ir mejorando para que impacte en otros pacientes”, detalló.