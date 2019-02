13/02/2019 - Tafí Viejo

Realizadores de la Silla Postural son Orgullo Tucumano

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer recibió a Mauricio Arias y Mauro Cacharosky, estudiantes de 7º año de la Escuela Técnica Rafael Marino de Tafí Viejo que realizaron la silla postural para la niña Milagros, que tiene 12 años.

En la oportunidad el titular de la cartera educativa los distinguió como Orgullo Tucumano. Además estuvieron acompañados por el docente Fabián Serrano y el director de la escuela, Carlos Nuñez.

La silla fue realizada gracias al aporte de toda la comunidad de Tafí Viejo, con un costo mucho menor a las que tienen en el mercado y en un plazo de tres meses. Milagros, la niña beneficiada con el producto, tiene un retraso mental moderado, cuadruplegía hestástica y parálisis cerebral infantil y pertenece a una familia de escasos recursos.

“Soy profesor de carpintería y coordinador general de prácticas profesionalizantes. Fuimos invitados para que los alumnos que realizaron la silla postural reciban su diploma de Orgullo Tucumano, pero me di con la grata noticia de que también soy Orgullo Tucumano, es algo que no me lo esperaba. Realmente me emocionó y me quedé sin palabras”, dijo Serrano y añadió: “Es un orgullo de mi escuela, de mis compañeros docentes y de mis alumnos. Este es el pago más grande que uno recibe: poder hacer y servir a aquellas personas que lo necesitan”.

Por su parte, Arias, señaló: “Vinimos porque el Ministro nos quiso dar un reconocimiento. Esto es algo que no me esperaba, se nos dio como proyecto solo para la escuela y que nos den esta distinción es una enorme alegría”.

A su vez, Mauro dij que ”no pensaba que íbamos allegar a tanto. Para mí el Orgullo Tucumano es una gran satisfacción porque pudimos poner nuestros conocimientos al servicio de la sociedad”

El Programa Orgullo Tucumano busca visibilizar, distinguir, reconocer y fomentar las acciones de jóvenes tucumanos cuyas acciones son fuente de inspiración para miles de chicos y chicas de Tucumán y fue implementado en la gestión del titular de la cartera educativa por pedido del gobernador Juan Manzur