Ex Miss Costa Rica se suma a ola de denuncias contra Arias

La ex Miss Costa Rica Yazmin Morales ha presentado una denuncia contra el expresidente y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, por abuso sexual, sumándose así a otras cinco mujeres en un caso que ha conmocionado la nación costarricense.

Morales relata en el texto de la denuncia, al que ha tenido acceso el diario costarricense La Nación, que los hechos ocurrieron en 2015, cuando Arias la invitó a su casa a través de la red social Facebook con la excusa de regalarle un libro.

"Se puso frente a mí y se atravesó en la puerta, que se encontraba cerrada. Yo soy más alta que él, sin embargo, él me agarró la cabeza, yo andaba con el cabello suelto y me acercó a la fuerza al cuerpo de él. Luego, con una de sus manos me tocó mis senos por encima de la ropa y me dio un beso en contra de mi voluntad", ha contado. Morales asegura que se quedó "en shock" porque "no esperaba algo así de una persona tan reconocida" a la que "admiraba muchísimo". "Yo me quité, me quedé congelada, no sabía que decirle, lo único que se me ocurrió decirle fue 'Don Óscar, ya tengo que irme'", ha recordado.

Segunda denuncia

De acuerdo con la que fuera reina nacional de la belleza en 1994, intentó denunciar los hechos de inmediato. Se reunió hasta con tres abogados, pero, según ella, se negaron a ayudarla. "Hasta me recomendaron no hacerlo, quizá le tenían temor porque me dijeron que lo conocían. Por eso, preferí dejarlo ahí", ha explicado.

Esta es la segunda denuncia que se presenta en los tribunales costarricenses contra Arias por supuestos abusos sexuales. El lunes, una activista a favor del desarme nuclear, cuya identidad no ha trascendido, presentó la primera, en su caso, por una presunta violación. Tres periodistas y una editora han denunciado en las últimas 24 horas que entre mediados de los años 80 y 2013 sufrieron abusos sexuales supuestamente cometidos por Arias, aunque por ahora no han formalizado la denuncia ante la Fiscalía.

Figura prestigiosa

"Lo recibimos de forma respetuosa", ha dicho la abogada de Arias, Erick Ramos, sobre la segunda denuncia. "Se están canalizando esas manifestaciones en el Ministerio Público y somos respetuosos y nos someteremos al proceso que las autoridades dispongan", ha declarado. En respuesta a la primera denuncia, Arias emitió un comunicado en el que rechazó "categóricamente" las acusaciones en su contra, recordando que durante su vida pública se esforzó por impulsar la igualdad de género. "Nunca he actuado irrespetando la voluntad de ninguna mujer", dijo.

Arias, de 78 años, fue galardonado con el Nobel de la Paz en el año 1987 por su participación en los procesos de paz que pudieron fin a los conflictos armados en Centroamérica. Gobernó Costa Rica en dos periodos (entre 1986-1990 y 2006-2010) y es una de las figuras más prestigiosas del país.

