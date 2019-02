06/02/2019 - Casos

Concluyen los alegatos en el caso Lebbos

Los alegatos en el juicio que se le sigue a seis acusados en la causa por el crimen de Paulina Lebbos, la joven de 23 años asesinada en 2006 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, concluirán hoy, tras lo cual se llevarán a cabo las réplicas y dúplicas y se fijará la fecha en la que se dará a conocer la sentencia.

El debate, que comenzó hace un año, se reanudará con los abogados que representan a la provincia de Tucumán, Cecilia Vaccaro y Carlos Parajón Ferullo, quienes comenzaron a alegar en la audiencia anterior y deberán concluir su presentación. Esos letrados solicitaron en el primer tramo de la exposición que el tribunal haga lugar a la excepción de prescripción liberatoria de la acción civil contra el Estado, por considerar que ya se cumplieron los plazos legales.

La denuncia contra la provincia de Tucumán fue realizada por Alberto Lebbos, padre de la joven asesinada, ya que los imputados por encubrimiento agravado del crimen de su hija son el ex jefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito; el ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lela; el ex jefe de Policía, Hugo Sánchez; y el ex subjefe Nicolás Barrera y el ex policía Wualdino Rodríguez.

Lebbos, querellante de este juicio, exige el pago de una indemnización por daño moral para su nieta (hija de Paulina) por la muerte y posterior encubrimiento del crimen. El pasado lunes alegó el abogado Carlos Posse, defensor del ex policía Rodríguez, y Mario Santamarina, representante de Roberto Luis Gómez, único acusado del homicidio, quien pidió la nulidad de la acusación contra su cliente.

Si bien la querella solicitó prisión perpetua para Gómez, su defensa sostiene que Paulina Lebbos 'no fue secuestrada' como sostienen los acusadores y que la noche del crimen ella salió junto a una amiga a divertirse.

La pena más alta fue la requerida para Gómez como coautor de la "privación ilegal de la libertad y homicidio".