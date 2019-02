AMPLIAR Tabaré Vazquez fue el anfitrión del encuentro

06/02/2019 - Amigables

México y Uruguay presentaron "Mecanismo de Montevideo" para el diálogo en Venezuela

Los gobiernos de Uruguay y de México presentaron ayer miércoles el llamado “Mecanismo de Montevideo”, una propuesta para generar un diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó.

Detalles.

El anuncio fue realizado en Montevideo en una conferencia de prensa conjunta realizada por los cancilleres de Uruguay Rodolfo Nin Novoa y de México Marcelo Ebrard.

Este “Mecanismo de Montevideo” consta de cuatro etapas, explicó Nin Novoa.

La primera es el “diálogo inmediato” y la “generación de condiciones para el contacto directo entre los actores”, dijo Nin, en referencia al gobierno de Maduro y a la oposición.

El segundo paso sería la “negociación y presentación de resultados del diálogo, con puntos en común y un espacio para la flexibilización de las posturas” de cada parte.

El tercer paso sería “el compromiso y la suscripción de acuerdos”.

El último paso de este “mecanismo” sería “la implementación y materialización de los acuerdos, con acompañamiento internacional”, agregó Nin.

Los cancilleres de Uruguay y México leyeron una declaración conjunta que destaca así mismo la “preocupación” de ambos países “por la grave situación humanitaria” y “exhortan” a todas las partes “a respetar los derechos humanos”.

¿ELECCIONES?

Consultado por la prensa, el canciller Nin Novoa aseguró que esta propuesta se hace “sin condiciones”, por lo que no está planteada la necesidad de realizar elecciones presidenciales anticipadas en Venezuela.

“Si pedimos elecciones en tal momento estamos imponiendo condiciones que dificultan el diálogo. Son ellos los que deben acordar. Vamos al diálogo sin condiciones. Júntense, hablen y arreglen”, respondió Nin.

MEDIADORES

Los cancilleres anunciaron además que propondrán tres figuras reconocidas a nivel internacional para propiciar el diálogo en Venezuela.

Se trata de Enrique Iglesias (ex canciller uruguayo, ex presidente del BID y ex secretario general Iberoamericano).

También proponen al ex canciller mexicano Bernardo Sepúlveda y a la ex vicepresidenta de Costa Rica y actual secretaria general Iberoamericana Rebeca Grynspan.