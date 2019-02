05/02/2019 - Desde Provincia

Piden a Nación que revea el cobro de Ganancias a jubilados

Tras conocerse una circular de ANSES del mes de enero en la que se modificó la forma de medir el Impuesto a las Ganancias para los jubilados y pensionados por lo que más pasivos comenzarán a sufrir retenciones mensuales, el gobernador, Juan Manzur, manifestó su oposición a esta medida y dijo que una iniciativa de este tipo sería “difícil de explicar”.

“Cómo que a los jubilados les cobrarán ganancias ¿Qué es lo que ganan? Un jubilado que tiene que comprar remedios y un montón de cosas”, reflexionó.

El Mandatario aseveró que los ingresos de un pasivo en Argentina son escasos: “cómo pagará un jubilado ganancias si su sueldo no es ganancia. Con lo poco que perciben no pueden pagar ganancias. No estoy de acuerdo con eso y espero que esta decisión del Gobierno nacional se modifique”.