05/02/2019 - Elecciones

Alperovich salió con los tapones de puntas contra Manzur

"Si vuelvo a ser gobernador es porque quiero cambiar la calidad institucional y la calidad de los dirigentes en Tucumán, para seguir siendo más de lo mismo prefiero quedarme afuera", expresó Alperovich

El senador José Alperovich brindó una entrevista con el periodista Juan Amorin. Inevitablemente, el exgobernador de la Provincia se refirió a las elecciones que se aproximan.

El exgobernador expresó que "hay que cambiar los dirigentes, entender que el clientelismo no sirve para nada, que a la gente le tenemos que dar trabajo, que tener a la gente humilde como rehén no da para más, y en Tucumán no hemos tenido dirigentes políticos que estén a la altura".

"El Gobernador tiene un presupuesto de más de $ 65.000 millones y no hizo absolutamente nada, no hubo obras, no hubo una vivienda, no se protegió a la gente más humilde ni a los comerciantes, nadie está bien. Este no es el modelo al que yo aspiro", agregó Alperovich.

Por último, el actual senador explicó sobre el cambio de postura de Manzur con respecto a Cristina Kirchner: "Lo hizo porque vio que yo sí apoyaba a Cristina y eso a él electoralmente lo estaba afectando. Si no, no se explica. (...) Entonces, por conveniencia o no, que estemos juntos para apoyar a Cristina es muy bueno".