07/12/2018 - Anunció Manzur

"Pagaremos sueldos, aguinaldo y cláusula gatillo"

El gobernador Juan Manzur, reiteró este viernes que en los próximos 30 días se realizará el pago de los sueldos de noviembre y diciembre, el aguinaldo y la cláusula gatillo.

Según comentó ayer el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, entre el 17 y el 21 de diciembre, la Provincia pagará el medio aguinaldo y la diferencia por inflación por cláusula gatillo correspondiente a septiembre y octubre que representará un 2,4% más.

Hasta el 4 de enero se pagará el sueldo de diciembre, cumplimentando un total de $11.800 millones que serán abonados en concepto de salario hacia los trabajadores del Estado tucumano.

“Vamos a pagar todo para que los trabajadores del Gobierno de Tucumán no pierdan con respecto a la inflación”, expresó el Gobernador. Y agregó: “No solo estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, sino también comprando equipos con plata propia de los tucumanos para darle respuesta a la gente”.

En esa misma linea, el mandatario reconoció que ve con alarma la situación de los incrementos en las tarifas. “La gente no puede pagar más impuestos, porque no le alcanza la plata. Aumentó la luz, la garrafa, el combustible, mire la inflación, pero a eso no lo manejamos nosotros”, afirmó Manzur.

“De nosotros depende ayudar que la gente esté bien y eso es lo que estamos haciendo con todo el esfuerzo y con plata nuestra”, cerró.