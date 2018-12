03/12/2018 - Según Manzur

"Tucumán tuvo una importante presencia en el G20"

El gobernador, Juan Manzur, se refirió este lunes a la participación de Tucumán en la cumbre del G20 y resaltó las gestiones realizadas con el presidente chino Xi Jinping para el ingreso del limón local al mercado asiático.

Cabe destacar que el Gobernador participó de un desayuno de trabajo con empresarios hindúes, en el marco de la segunda jornada del encuentro de mandatarios líderes. Además, presenció una reunión bilateral en Olivos con Xi Jinping a fin de seguir estrechando el vínculo comercial de la provincia con el país asiático.

La reunión de los 20 lideres mundiales mas importantes no fue un encuentro de un sector político o de otro. Fue el G20 en el cual Argentina fue la anfitriona”, destacó Manzur que agradeció la deferencia del Gobierno Nacional de invitarlo a las rondas de negocios a nivel internacional.

En ese sentido, el Primer Mandatario tucumano contó que en su encuentro con el Presidente chino presentó la producción de Tucumán. “Hoy el gran desafío es abrir nuevos mercados. Llevé la guía exportable que muestra lo que producimos, adonde exportamos, cuales son los volúmenes y quienes son los que nos compran”, aseguró al tiempo que contó su agradecimiento al líder asiático por la apertura que le hizo al arándano tucumano

“Le mencioné el tema del limón porque todavía no podemos entrar al mercado. El presidente Macri me acompañó en este pedido. Me dijo que en el primer semestre del año que viene ojalá tengamos buenas noticias”, contó Manzur conforme con la documentación presentada.