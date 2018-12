AMPLIAR La dureza de Evo

02/12/2018 - Presiones

Evo Morales denunció que EEUU amedrenta y chantejea a Bolivia con fines electorales

El presidente Evo Morales calificó ayer de "amedrentamiento" y "chantaje" la advertencia de Estados Unidos de bloquear el financiamiento internacional a Bolivia, a causa de la presunta ausencia de medidas para enfrentar la trata de personas y el trabajo infantil en el país andino amazónico, esto a un año de las elecciones bolivianas.

Detalles.

"Anteayer escuchamos en los medios de comunicación: Estados Unidos dice, por algunos temas, que no son abandonados (tales) temas, dice que ahora organismos internacionales no van a financiar al Gobierno boliviano. Otro amedrentamiento, otro chantaje", dijo durante un acto de asignación de obras en Oruro, al advertir que se trata de una muestra de lo que contendrá la campaña electoral de la oposición criolla y foránea en la perspectiva de las elecciones nacionales de 2019.

Apenas retornar de México, donde el sábado participó en los actos de investidura del presidente Andrés Manuel López Obrador, el primero progresista en la historia de ese país norteamericano, Morales dijo que la nacionalización de los hidrocarburos, decretada por su gobierno ya en 2006, le ha permitido a Bolivia alejar el fantasma del sometimiento y dependencia económicas.

"¿No habrá cooperación de Estados Unidos? No somos un Estado mendigo ni limosnero, no voy a estar estirando la mano, como alguien decía, esperando, extender la mano. Se acabó, gracias a la lucha del pueblo boliviano", enfatizó el jefe de Estado.

Las afirmaciones de Morales se registraron luego de que la administración estadounidense de Donald Trump advirtiera con emitir sanciones contra los países como Bolivia, que presuntamente incumplen con la protección de las víctimas de la trata y tráfico de personas.

El gobernante boliviano asoció la advertencia de Washington a las políticas de anteriores administraciones respecto de Bolivia.

Citó una, registrada en 2002, cuando la Secretaría de Estado de EEUU acusó sin pruebas a Morales, a la sazón líder los sembradores de coca y otros productos agrícolas de Chapare boliviano, de asemejarse con Bin Laden y los talibanes, es decir una forma de emparentarlos con supuestos terroristas.

"Pero repasemos nuestra historia, el 2002, cuando era candidato por primera vez a la Presidencia, ¿qué decían? "Evo Morales es el Bin Laden andino, los cocaleros los talibanes", para querer amedrentar al pueblo boliviano", retrotrajo el mandatario cuyo partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), viene de registrarlo, junto al vicepresidente Alvaro García Linera, como composición del binomio presidencial de cara a las primeras elecciones primarias en la historia de Bolivia, pautadas para enero de 2019.

Morales también emplazó, como ejemplo, la advertencia del entonces embajador de EEUU en La Paz, Manuel Rocha, que en la previa a las elecciones bolivianas de 2002 advirtió que el voto en favor del entonces jefe de los sembradores de coca costaría la supresión de la ayuda bilateral de Washington a la balanza de pagos y la lucha antidrogas bolivianos, consistente, ese año, en 120 millones de dólares.

"¿Qué dijo el embajador de Estados Unidos Manuel Rocha? "Si Evo es presidente no va a haber cooperación ni inversión". ¡Qué mentira! ¿Cuánto era la inversión en 2005? un poquito más de 600 millones de dólares en toda Bolivia. Este año ¿cuánto se ha programado? Más de 8.000 millones de dólares. Qué nos decían?, que no iba a haber inversión, dijeron que no va a haber cooperación. (Total), la Unión Europea sigue cooperando, de manera incondicional", sostuvo el mandatario en su alocución.

Tras comentar la advertencia de la administración Trump, el mandatario boliviano advirtió que "vendrán no solamente mentiras y mentiras de la derecha boliviana en estas elecciones nacionales, sino también amedrentamientos, intimidaciones (y) la derecha se agarra eso".

Durante un acto verificado la víspera, García Linera, calificó el sábado de "injusto" que Estados Unidos diga que en Bolivia nada se hace contra la trata y tráfico de personas, cuando existen avances en el tema y la reducción del trabajo infantil.

"Es un informe injusto que no reconoce los esfuerzos de Bolivia en la lucha contra la trata y tráfico de personas, y la reducción del trabajo infantil", precisó en escueta rueda de prensa.

Dejó establecido que para el gobierno dede Morales entre las prioridades figura la reducción del trabajo infantil y la trata de blancas con acciones propias y con resultados, independientemente de ese informe estadounidense.

En el trabajo infantil, remarcó, "hay una reducción del 50%, tomando en cuenta que la actual legislación considera trabajo infantil desde los 10 hasta los 14 años".