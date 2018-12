30/11/2018 - UNT

"La televisión y los medios audiovisuales de una Universidad tienen que ayudar a comprender"

El cineasta Alberto García Ferrer estuvo de visita por la Universidad Nacional de Tucumán donde fue recibido por el rector José García; el secretario general José Hugo Saab y el secretario de Gestión y Comunicación Institucional, Arturo Sassi. Luego del encuentro dialogó con UNT Noticias.

- Bienvenido a la Universidad Nacional de Tucumán. Mantuvo un diálogo con el rector…

- Soy tucumano de nacimiento y me formé en el Gymnasium Universitario. La idea es ver cómo potenciar todos los recursos audiovisuales para generar contenidos audiovisuales y capacidades en el campo de la producción. Tucumán y la UNT como elementos centrales de la provincia, paticipan de un canal de televisión, tienen una Escuela de Cine, tiene un Centro de Producción, una carrera de Comunicación. De qué manera esas sinergias permiten desarrollar capacidades y producir contenidos. Eso es una hipótesis de trabajo para ver cómo se puede potenciar esto, no solamente hacia la provincia, sino también hacia la región.

-¿Cómo evalúa la pantalla televisiva?

- Para mi hay una cosa central que es el capital humano, es decir las capacidades que se tienen. Por un lado Tucumán y la Universidad tienen un capital humano extraordinario y la tarea es ver cómo potenciar ese capital humano, cómo desarrollarlo, cómo especializarlo. Por otro lado, los recursos tecnológicos; el mundo digital facilita la cantidad de posibilidades en ese campo. Y después las ventanas, donde se puede ver y cómo se puede ver ese material, creo que ahí también está en las ventanas. Hay una ventana en la UNT que desde el año 1966, que es el canal 10. Eso no significa quedarse con esa ventana solamente, sino que hay que buscar alianzas para tener ventanas en la región. Ya no se trata solamente de mirarse el ombligo, sino de decir: se pueden hacer cosas en común. En la región del noroeste argentino, pero no sólo, pensaba en la idea del ZICOSUR. De alguna manera están provincias o estados brasileños de la región o del sur de Brasil, de Bolivia, de Perú, de Chile. Es imprescindible trabajar conjuntamente. El desarrollo y la potenciación de lo audiovisual no se puede hacer en solitario. Y cuando uno dice vamos a hacerlo en la región, hay que ver qué quiere ver la región; no es que te voy a vender solamente lo que quiero que se vea de lo mío. Qué queremos juntos que se vea de toda la región. Hay muchas cosas compartidas desde el punto de vista cultural, del social, del histórico, desde el punto de vista de las ciencias.

-Justamente la UNT cuenta con grandes personalidades como Gerardo Vallejo o Jorge Prelorán, el fundador del Instituto Cinematográfico.

- Ahí está el capital de Gerardo Vallejo y el capital del cine etnográfico de Jorge Prelorán. Por eso yo creo que Tucumán tiene las posibilidades de ser un punto de dinamización y de producción de contenidos para la región. Pero no porque lo va a hacer sólo Tucumán sino conjuntamente para dinamizar la región y trabajar en equipo con otras provincias, con otros centros de producción no solamente del NOA, sino también del norte de Chile, Bolivia. No significa mirar lo nuestro, sino mirar lo de todos. Hay cosas en común que hacen a la ciudadanía y a los individuos, hombres y mujeres que comparten una región.

- ¿Cuál es el rol de una Universidad como la nuestra, siendo que es la más importante del Norte Grande?

- Tiene un capital inicial, un canal de televisión inaugurado en 1966, tiene una carrera de Teatro, un Centro de Producción, una Escuela de Cine. Y fundamentalmente tiene un capital humano. Desde mi punto de vista -lo hablamos con el rector- creo que todo ese capital no es para mirarse al ombligo. De alguna manera debe tener una capacidad de explicar y explicarse la vida, el mundo. Un ministro de Educación español me decía que educar es ayudar a comprender. Y yo digo que la televisión y los medios audiovisuales de una universidad tienen que ayudar a comprender. La televisión en general, todos los medios en realidad deberían colaborar y ayudar a comprender la vida, la sociedad, los seres humanos, el arte, la geografía, la música. No significa que son documentales que le dicen a la gente lo que tiene que hacer, sino que descubren cosas. Todo esto tiene que servir para descubrir cosas, para ayudar a comprender, no para decirle lo que debe pensar. Sino que, de pronto, ve algo que no conocía. Uno aprende de todo, no solamente de un documental: leyendo una novela o viendo una película de ficción que viendo un documental didáctico. Se piensa que aprender tiene que ver con una asignatura curricular y al vida es un aprendizaje continuo. Decía Jean-Claude Carrière, lo que tiene que hacer un guionista para aprender es sentarse en una cafetería y observar a la gente.

-¿Qué mensaje le daría a los estudiantes?

- El tema es que puedan hacer cosas, que puedan expresarse, que puedan desarrollar sus capacidades creativas. Y en eso hay que poner el empeño, por ahí no pasa tanto por la fascinación de un mundo que no es. La producción audiovisual requiere de talento, de trabajo; y el talento es una capacidad desarrollada, la creatividad se desarrolla. Picasso y García Márquez decían que creían en la inspiración, pero cuando llegue los encuentre trabajando. Es trabajo, hay que trabajar, desarrollar las capacidades. Tienen que tener los instrumentos, el ambiente para poder desarrollarse. No se trata solamente de decir, vamos a tener una cámara, sino del trabajo que se tiene que desarrollar. Francis Ford Coppola decía, cuando armaba sus talleres en la parte creativa y en el desarrollo, no hace falta la cámara, si tienes un buen guión, y unos buenos actores, ya tienes resuelto el tema. Pero tienes que tener un guión, y tienes que tener una idea, y tienes que desarrollarla, y tienes que verla. Y después, para poner la cámara, él exageraba y decía, hasta el más tonto va a saber donde poner una cámara si tienes un buen guión, pero tienes que hacer eso, que es trabajo y desarrollo creativo.

Sobre Alberto García Ferrer

Es guionista, realizador, productor, escritor, diseñador y creador de formatos para televisión. Titulado en cinematografía por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y en C.I. en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba y secretario general de la Televisión Iberoamericana- TEIB. Ha sido profesor, conferenciante y miembro de jurados internacionales en España, Chile, Costa Rica, Argentina, México, Grecia y Estados Unidos, entre otros países. Ha publicado más de cien artículos de su especialidad en España e Iberoamérica.

Autor de los libros En el borde de la montaña y Ojos que no ven, editor de Retrospectiva del cine español 1909-1980, colaborador de la Enciclopedia del Español en el Mundo, Instituto Cervantes y ha prologado, entre otros, libros sobre Tomás Gutiérrez Alea y Arturo Ripstein.