AMPLIAR Manzur junto a gremialistas de La Bancaria

29/11/2018 - En General

En Tucumán se materializa la formación educativa para los trabajadores

El gobernador, Juan Manzur, firmó este jueves un convenio entre el Gobierno de la Provincia y la Asociación Bancaria de Tucumán, con el objeto de incorporar a ese sindicato a la Escuela de los Trabajadores, un organismo que surge en articulación con el Center for Workers Education de City College of New York (CCNY).

El acuerdo surgió a raíz de las gestiones que realizó Manzur en 2017 en esa casa del altos estudios con el rector de la institución, Vincent Boudreau. Los cursos consistirán dos capacitaciones que van a ser impartidas por profesores americanos en Marketing Digital y Negocios Digitales, a partir del año que viene.

La formación profesional permitirá brindar nuevas posibilidades educativas y prácticas laborales en la actualización de los conocimientos de los afiliados de La Bancaria para el diseño, desarrollo y fortalecimiento del empleo.

Esto es calidad educativa con estándares internacionales. Quiero destacar la voluntad política y la gestión del Gobernador que en cada una de sus misiones comerciales genera oportunidades. Celebramos que vamos de las palabras a los hechos”, destacó el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, que participó de la firma del convenio.

El secretario general de la Asociación Bancaria y legislador, Eduardo Bourlé, dijo que “hoy se hizo realidad el sueño de todos los trabajadores bancarios, con el apoyo del Gobierno de la Provincia, del Gobernador y del ministro de Educación, que hacen posibles que las capacitaciones y las actualizaciones estén a la altura de las circunstancias. Es un camino que habrá que transitar para que cada trabajador bancario pueda tener la capacitación, por los tiempos que vienen, y no tenemos dudas que tendremos el apoyo de la Provincia”. A la capacitación podrán alrededor de 400 alumnos, según indicó Bourlé.

También estuvieron presentes el ministro del Interior, Miguel Acevedo; el fiscal de Estado de la Provincia, Daniel Leiva; y el referente de La Bancaria en Tucumán, Carlos Cisneros.

Misión Comercial en Nueva York

En diciembre del año pasado, Manzur firmó convenios con la City University of New York (CUNY) para desarrollar planes de capacitación y especialización para alumnos y docentes.

En julio de este año el Primer Mandatario inuguró la Escuela de los Trabajadores de la Provincia de Tucumán, un organismo que se propone trabajar de manera conjunta con los mejores y más avanzados exponentes de la formación nacional, internacional en contextos de trabajo tanto reales como virtuales.

La Escuela de los Trabajadores de la Provincia de Tucumán se articula con el Center for Workers Education de la CCNY- The City College of New York, y depende del Ministerio de Educación local, mediante Resolución Ministerial N°362/5. Esta previsto que la escuela brinde la gran mayoría de sus cursos en el Centro de Innovación del Ministerio de Educación y cuente con subsedes itinerantes en toda la Provincia.