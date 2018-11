27/11/2018 - Informe de la OIT sobre brecha salarial

Las mujeres ganan un cuarto menos

La diferencia de ingresos entre varones y mujeres ascendió a 25 por ciento en 2017. La Argentina es el noveno país de ingresos altos más desigual del mundo.

La brecha salarial entre varones y mujeres ascendió al 25 por ciento mensual durante 2017. Las estimaciones realizadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) posicionan a la Argentina como el noveno país de ingresos altos más desigual del mundo.

La diferencia en los ingresos laborales se explica por la desigualdad en el hogar. Las tareas no remuneradas como el cuidado de niños y adultos mayores que quedan a cargo de las mujeres representan un obstáculo para la calidad de sus inserciones laborales ya que limitan la cantidad de horas que pueden estar empleadas y, por lo tanto, afectan sus ingresos. El Informe Mundial sobre Salarios calcula que a nivel global las mujeres ganan un 20 por ciento menos que los varones.

"Las disparidades de remuneración por razón de género constituyen una de las mayores manifestaciones de injusticia social de la actualidad, y todos los países deberían esforzarse por comprender mejor qué se esconde detrás de esto y avanzar más rápidamente hacia la igualdad de género", indicó el titular de la OIT, Guy Ryder.

El informe destaca que en los países de ingresos altos, la diferencia de retribución entre ambos sexos es más elevada en el extremo superior de la escala salarial, mientras que en los países de ingresos bajos y medios, es mayor entre los trabajadores peor remunerados.

El documento presentado por la OIT ofrece además una estimación para la denominada "brecha por maternidad". En Argentina la penalidad salarial asociada a convertirse en madre es del 10,5 por ciento. O sea, las mujeres que tienen hijos ganan en promedio un 10 por ciento menos que aquellas que no lo son. En cambio, entre los varones no existe esa diferencia, sus ingresos se mantienen inalterados sean padres o no. La brecha argentina es superada por países como Turquía, Rusia, Corea del Sur y Perú donde las madres cobran entre 12,6 y 26,6 por ciento menos que aquellas mujeres que no tienen hijos.