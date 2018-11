AMPLIAR Manzur recibió a Massa

27/11/2018 - En vistas al 2019

Manzur recibió a Massa y cuestionaron la política económica de Macri

Se reunieron en la Casa de Gobierno tucumana. Trazaron los principales objetivos que tiene Argentina Federal, el nuevo espacio que integran junto a otros gobernadores peronistas

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, se encontraron en la provincia del norte argentino y dialogaron sobre la situación económica y social que atraviesa el país. También hablaron sobre Alternativa Federal, el nuevo espacio que ambos integran junto a otros ocho gobernadores, y sobre los desafíos que tiene el flamante esquema.

"Tenemos que tener la capacidad de dialogar con todos para construir una alternativa mejor para la sociedad. Alternativa Federal es un espacio que nace y que pretende ser Gobierno", sostuvo Massa durante la visita a Tucumán. Y completó: "Queremos construir un equipo, hablar con todos los sectores, discutir ideas y propuestas. Queremos convocar a un gran acuerdo económico y social. Construir una alternativa es construir una nueva mayoría, porque hoy la mayoría de los argentinos necesita otro gobierno".

En referencia al encuentro con gobernadores peronistas que tuvo lugar en la Casa de Entre Ríos, el ex diputado nacional indicó que "todos los que nos reunimos coincidimos en que el Gobierno de Macri fracasó y que el camino que hoy transitamos está causando mucho dolor".

Por su parte, Juan Manzur sostuvo que el nuevo espacio "tiene hombres y mujeres de primerísimo nivel, con mucha experiencia" y afirmó que "hay que seguir caminando en esa dirección, por eso hoy celebramos que Massa esté con nosotros".

En lo que respecta a posibles candidaturas, el mandatario tucumano dijo que todavía "falta correr mucha agua por debajo del puente" y que aún "no hay candidatos" porque "falta un año para las elecciones".

Massa se expresó en la misma línea y advirtió que "no es momento de nombres, sino de propuestas y soluciones", y sostuvo que "Alternativa Federal es un espacio que nace y busca construir una nueva mayoría, amplia y generosa".

"Tenemos que tener la capacidad de dialogar con todos para construir una alternativa mejor para la sociedad, este es un espacio que mira y construye la Argentina del futuro. Tenemos que dejar de hablar de cada uno y animarnos a construir un proyecto de país y desarrollo", explicó.

El líder del Frente Renovador, quien estuvo acompañado por los diputados Marco Lavagna y Diego Bossio, quienes durante la jornada lo acompañarán en una recorrida por un Centro de Innovación Tecnológica, una visita a un establecimiento dedicado a la fabricación de balas para caza y tiro deportivo, y un encuentro junto a empresarios locales. Del encuentro también formó parte el legislador tucumano Pablo Yedlin.

En lo que respecta a la situación económica, Massa y Manzur compartieron un análisis del escenario actual. "Hay que pensar en Argentina, porque la economía está muy mal y los argentinos son los que sufren las consecuencias, especialmente quienes menos tienen. Con tasas de interés al 70%, el crecimiento imparable de la inflación y el incremento del precio de los servicios y los alimentos, la gente no da más", expresó el gobernador.

"Nosotros queremos aportar para que se modifique el rumbo de la economía que es la que permite el desarrollo y el estímulo. Tenemos que volver a generar inversiones porque, si no, cómo vamos a tener trabajo", cerró Manzur.

Según el mandatario provincial, "el encuentro con Sergio Massa reafirma nuestra voluntad de hacer aportes para modificar el rumbo de la economía, porque queremos que a la Argentina le vaya bien, y para eso no hay otra forma de revertir la situación si no se incentiva la producción, se alienta a los que quieren producir y generar trabajo. Si no se traen inversiones, va a ser muy difícil generar más trabajo y mejores condiciones de vida para nuestra gente".

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, junto al gobernador de Tucumán, Juan Manzur

Sergio Massa estuvo acompañado por los diputados Marco Lavagna y Diego Bossio