26/11/2018 - Expresó Manzur

Preocupa la quita de subsidios nacionales al transporte

Tras la medida del Gobierno Nacional de no incluir los subsidios mensuales al transporte público en el presupuesto nacional 2019, afectando así a empresas y usuarios tucumanos, el gobernador, Juan Manzur, explicó que esta realidad se replica en todas las provincias del país.

Manzur explicó que existe preocupación en el Gabinete provincial: “A la mañana estuve reunido con el equipo económico viendo cuáles son las alternativas y ahora el Ministro –de Economía, Eduardo Garvich– va a la Legislatura a conversar por el presupuesto”.

También dijo: “Lo vemos con mucha preocupación porque el Gobierno nacional se está retirando y no está dando la plata ni para subsidiar el combustible, ni el transporte, con lo cual el sector de los trabajadores, los choferes, también ya nos vinieron a hablar para ver qué haremos. Estamos en una situación muy compleja porque la gente no puede pagar $40 el boleto de colectivo, pero a su vez Nación no envía la plata”.

Sin embargo, el Gobernador planteó que el Ejecutivo tucumano busca una alternativa: “Vamos a ver en qué puede ayudar el Gobierno de la provincia. Vemos que el Gobierno nacional se está retirando no sólo de Tucumán sino de otras provincias. Estuve hablando con varios gobernadores y todos están viviendo una situación difícil”.

Añadió: “Volveremos a tener una reunión para ver cómo ayudamos. Seguramente algo vamos a tener que aumentar el boleto de colectivos para paliar esta situación. Desde el Gobierno lo vamos a analizar”.

El Mandatario dijo que Nación toma estas medidas no sólo en cuanto al trasporte, “sino en todos los sectores. No manda plata para el PROFE (actual programa Incluir Salud, que brinda asistencia a personas con discapacidad) en materia de salud. Nosotros vamos cubriendo los déficits pero esto tiene un límite”.