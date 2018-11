26/11/2018 - Ministerio de Educación

Las escuelas reflexionaron contra la violencia hacia la mujer

En escuelas de toda la provincia el Ministerio de Educación llevó adelante la jornada “Educar en igualdad: prevención de violencia hacia la mujer” en el marco del Día de la No Violencia. La Escuela Pantaleón Fernández de la Capital formó parte de esta jornada y llevó adelante talleres para generar conciencia sobre la temática.

Ana López, coordinadora de Familia y Comunidad del Ministerio de Educación, comunicó: “Estas jornadas tienen como objetivo repensar cómo estamos educando a varones y mujeres en las escuelas. Estamos repensando nuestro rol como educadores y trabajamos en pos de la igualdad de género”.

Por su parte, Gustavo Ibáñez, director de la institución dijo: “Una jornada de reflexión que comenzó con una obra de teatro llamada ‘La rosa marchita’, realizada por los alumnos de sexto año. Aborda la violencia de género. Luego hicimos diversos talleres al respecto. Es una problemática que ya veníamos abordando en la escuela”, por lo tanto “los chicos la tomaron con mucha naturalidad” y añadió: “Son jornadas muy ricas para reflexionar que todos somos iguales, tenemos los mismos derechos y merecemos un buen trato”.

Agostina, alumna de 6º año expresó que “presentamos la obra que se basa en la violencia de género, nuestra profesora Karina, de actuación, nos enseñó las leyes que hay sobre violencia contra la mujer, y todos los tipos de violencia que existen”. Además opinó que “es perfecto que abordado este problema, me contó mi mamá que antes no había y las mujeres no tenían opinión como ahora”.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

En 2009 ONU Mujeres lanzó la campaña Di NO. ÚNETE, designando el 25 de cada mes como Día Naranja. Esta iniciativa pretende movilizar a la sociedad civil, activistas , gobiernos y el Sistema de la ONU para que juntos amplíen el impacto de la campaña del Secretario General, ÚNETE para Poner Fin a la violencia contra las Mujeres. Se anima a los participantes a que lleven puesto algo de color naranja para mostrar solidaridad con la campaña, ya que este color simboliza un futuro mejor y un mundo libre de violencia contra mujeres y niñas.

El tema de la campaña 2018 es Pinta el mundo de naranja: #EscúchameTambién y como ediciones anteriores, la fecha marca el lanzamiento de los 16 días de activismo, que concluirán el 10 de diciembre 2018 coincidiendo con la observación del Día de los Derecho Humanos.