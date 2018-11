25/11/2018 - Bochorno

14 preguntas que dejó la suspensión

1. ¿Por qué no se previó que el micro que llevaba a los jugadores de Boca no pasara por el lugar donde estaban los barrabravas de River?

2. ¿Por qué no sabían los servicios de inteligencia que uno de los jefes de la barra brava de River al que le secuestraron 300 entradas el día anterior había amenazado públicamente con hacer lo que finalmente hicieron?

3. ¿Por qué la policía reprimió lanzando indiscriminadamente gases lacrimógenos que afectaron a los jugadores de Boca en vez de asegurar que pudiera llegar sin inconvenientes?

4. ¿Por qué se demoró tanto la decisión de suspender el partido?

5. ¿Por qué no se tuvo en cuenta a la pobre gente que se bancó varias horas en las tribunas esperando?

6. ¿Por qué la Conmebol no tuvo en cuenta el estado psicológico de los jugadores de Boca y fue moviendo una y otra vez el horario de comienzo del partido, con el argumento de que los jugadores no estaban tan mal, según sus informes médicos?

7. ¿Siempre el show debe continuar?

8. ¿Estaban realmente mal físicamente los jugadores de Boca o los dirigentes exageraron un poco las consecuencias de los incidentes para lograr una ventajita?

9. ¿Por qué nadie les advirtió antes a los dirigentes de la Conmebol que si el partido se jugaba de cualquier manera la noche de ayer pudo haber terminado en una masacre con enfrentamientos de barras y de hinchas comunes?

10. ¿Por qué la ministra de seguridad hace un tiempo en una visita al programa “A dos voces” avaló el absurdo pedido del Presidente para que haya público visitante?

11. ¿No va a pagar nada la ministra por haber dicho que en su gobierno están capacitados para garantizar la seguridad en los Juegos Olímpico de la Juventud y en el G 20 (“porque hicimos una gimnasia muy grande”) mientras las fuerzas que conduce no pueden garantizar la llegada de un micro a un estadio?

12. ¿Por qué Daniel Angelici se hace el gil cuando le preguntan por las fallas del operativo de seguridad y limita sus críticas a un grupo de inadaptados?

13. ¿Por qué Tevez echa más leña al fuego pidiendo que le den la Copa a River y listo recordando lo ocurrido con el gas pimienta en la Bombonera?

14. ¿Por qué no se toma conciencia de que la Conmebol es un desastre, que el gobierno no garantiza nada, que el fútbol argentino está gravemente enfermo, que con este final se tocó fondo, que pase lo que pase ya no hay fiesta posible?