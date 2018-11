AMPLIAR Gioja quiere a todos en las PASO

Gioja rechazó excluir a Cristina del armado justicialista

El presidente del PJ Nacional afirmó que "no se puede excluir" a la senadora en una eventual interna del partido, y dijo que "tienen que estar todos los que saben que el límite está en la Casa Rosada".

"Yo no dudo del peronismo de Cristina ni de que sea la principal dirigente de la oposición, y si ella decide presentarse, tendrá que venir otra propuesta diferente y ganarle ", señaló.

En declaraciones a Radio 10, el líder del Justicialismo volvió a pedir por la unión de la oposición y opinó que en ese armado tienen que estar "todos los que tengan en claro que el límite es todo lo que está dentro de la Casa Rosada", por lo que rechazó la posibilidad de apartar a la actual senadora nacional de ese espacio.

"Si somos democráticos, no podemos hacer eso. La que tiene que hacerlo es la gente votando, si la señora decide presentarse, en una gran interna.

No puede ser el antojo de alguien que sea muy anti (kirchnerista) porque a esos también hay que dejarlo de lado", agregó.

En este sentido, Gioja sostuvo que "la unidad que hay que lograr" dentro del partido "tiene que contener a todos, que no margine a nadie" porque "nadie tiene el peronómetro para decidir quién se sienta y quien no se sienta".

"Tenemos que ganar las elecciones para desplazar a todo esto que está gobernando y que le está trayendo muchísimos problemas a la mayoría de los argentinos", agregó.

El ex gobernador de San Juan señaló que "también es cierto que la unidad no es el 100%" de los dirigentes y aseguró que "si hay alguno que no quiere entrar, no entrará", pero aclaró que "eso no es la idea de la gran mayoría de la oposición".

Gioja resaltó que hay varios mandatarios provinciales que también consideran que no se debe excluir a nadie de una eventual PASO dentro del peronismo. .



Finalmente, el presidente del PJ se refirió a los incidentes ocurridos el sábado en la previa de la final de la Copa Libertadores y consideró que los hechos "tapan la caída de la industria y la crisis del país".

"Hay una ministra (por Patricia Bullrich, a cargo de la cartera de Seguridad) que debe de estar escondida en este momento, que juega a los cowboys y se les escapan los mejores, ya que no es capaz de contener un partido de fútbol", cuestionó.