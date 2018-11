25/11/2018 - Crisis

Cientos de haitianos aceptaron plan de repatriación de Piñera

Otros 175 haitianos se embarcarán hoy lunes en el segundo vuelo del Plan Retorno de Haitianos implementado por el gobierno del presidente chileno, Sebastián Piñera.

Detalles.

Por disposición del propio mandatario, el avión de la Fuerza Aérea de Chile hará de vuelta una escala en Caracas para recoger a un número indeterminado de chilenos que manifestaron ante la embajada y consulado de Chile su deseo de retornar al país.

"Fue el Presidente el que nos pidió coordinarlo, por lo cual, si todo sale de acuerdo a lo planificado, el avión que sale el día lunes hacia Haití, pasa el lunes en la tarde de regreso a Caracas y de Caracas llegaría a Santiago el día martes en la mañana", anunció el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

Si bien aún no se sabe el número de personas que será beneficiado, según la autoridad en estos momentos los chilenos que viven en distintos puntos de Venezuela van camino a Caracas para poder embarcarse.

"Con eso se va logrando un objetivo, que la política migratoria sea productiva, y si hoy día hay compatriotas que en Venezuela están pasándolo mal, corresponde que el gobierno de Chile de respuesta a esa necesidad", justificó Ubilla.

El actual senador socialista y excanciller, José Miguel Insulza (PS), pese a discrepar con la política migratoria del Gobierno, comentó que "me parece bien que traigan a los chilenos. Si estamos beneficiando tanto a los venezolanos que quieren venir a Chile y les damos visa especial, ¿cómo no lo vamos a hacer con los chilenos que viven allá?", señaló. En tanto, en el Plan Retorno de Haitianos, financiado por el gobierno, hasta el viernes había 1.618 inscritos, de los cuales 1.554 son haitianos y 38 colombianos. Para el Departamento de Extranjería y Migraciones (DEM), no hay suficientes ciudadanos colombianos inscritos para garantizar un vuelo.

El subsecretario Ubilla explicó que en este segundo vuelo viajarán los 55 haitianos que no pudieron subirse en el primer vuelo del 7 de noviembre, y que desde esa fecha están albergados en la parroquia La Santa Cruz de Estación Central.

"Algunos de los que se habían quedado fuera del vuelo anterior no se habían inscrito, o lo hicieron de forma incompleta", aclaró Alvaro Bellolio, jefe del DEM. Detalló que "mucha gente le sacaba un pantallazo a un mensaje de texto que les llegaba y se lo mandaban a otros". Esta vez optaron por mensajes con el nombre de cada inscrito en el proceso.

Los ciudadanos de Haití fueron citados a las 10 GMT de este lunes en dependencias del DEM donde deberán presentar su pasaporte junto con el mensaje de texto personalizado que les debió haber llegado luego de cumplir los nueve pasos previos antes de abordar el avión.

Primero, tener el pasaporte vigente y una declaración jurada ante notario. Luego, inscribirse en cualquier oficina de ChileAtiende, completar un formulario con datos personales, y si viajaba con niños, tener el certificado de nacimiento y autorización de los padres. Enseguida, subir el pasaporte a página web del DEM, y la persona debe haber recibido un mensaje de texto -no un Whatsapp-, un correo electrónico y una llamada telefónica para asistir a una charla de orientación obligatoria. Después de esto, volvía a recibir un mensaje de texto y un correo con la fecha y hora del vuelo. Finalmente, el postulante tendría que recibir una llamada telefónica del DEM de confirmación, la cual, si no contestaba, se volvía a repetir en tres oportunidades. Si no contestaba, corría la lista de espera.