23/11/2018 - Negociado

General chileno se excusó por cita "imprudente" de venta armas a narcos

El comandante en jefe del Ejército chileno, general Ricardo Martínez, se disculpó ayer por acusar a miembros de esa fuerza de vender armas a grupos de narcos y del crimen organizado, tras ser reprendido por el ministro de Defensa que lo citó para dar explicaciones por sus declaraciones "imprudentes".

Detalles.

Tras la cita de una hora y media, el uniformado leyó una declaración pública para precisar el alcance de su delicada alocución ante más de mil oficiales y suboficiales en un encuentro del martes en el Aula Magna de la escuela Militar, en Santiago. "Tenemos información de que hay oficiales y cuadro permanente que compra armas por la vía legal, después las dan por perdidas, pero lo que están haciendo es venderlas al crimen organizado, grupos de narcos, de delincuentes", se oye decir al general en el audio filtrado que publicó el semanario The Clinic.

Martínez llegó hoy hasta el edificio del ministerio, en las cercanías del Palacio de La Moneda, en completo hermetismo y a bordo de un vehículo institucional que contaba con vidrios polarizados para reunirse con el ministro de Defensa, Alberto Espina Otero. "En la reunión sostenida esta mañana con el ministro de Defensa Nacional, me representó que mis palabras fueron imprudentes. Me hago cargo de ellas y si algunas de mis expresiones fueron así interpretadas, ofrezco las excusas correspondientes", dijo en su declaración tras la cual no aceptó preguntas. El general Martínez, cuyo ascenso al alto mando significó el retiro de 21 oficiales superiores, explicó que la reunión que encabezó el pasado 20 de noviembre con los suboficiales de la guarnición militar de Santiago "tuvo por objetivo reforzar mi política de transparencia, probidad y apego a la disciplina a raíz de la serie de hechos de carácter judicial y administrativo que han afectado a algunos integrantes del Ejército".

Explicó que dicha actividad "era de carácter reservado, por lo que utilicé un lenguaje directo y franco, de forma que fuera claramente entendido por todos, para que como Ejército nos hiciéramos cargo de la serie de situaciones que han afectado la probidad de algunos integrantes".

Miembros de la institución están siendo investigados por la millonaria malversación de fondos de los recursos provenientes de la Ley Reservada del Cobre; ex jefes del Ejército deben explicar su alto patrimonio que no se condice con su cargo; abultamiento de precios de pasajes aéreos al exterior para quedarse con el remanente, entre otros.

Pero tan grave fue el reconocimiento que hace el jefe del Ejército de que el Ministro de Defensa no estaba informado de la venta de armas que involucra, según Martínez, a cinco cabos de una misma unidad, por cuanto "quedó radicada en los tribunales competentes", previa denuncia al II Juzgado Militar.

El comandante en jefe se comprometió a "poner a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes sobre la denuncia hecha por el Ejército a la justicia militar".

En la mañana de ayer, adelantó, que ya tomó contacto con el fiscal y la jueza especial a cargo de las distintas indagaciones en contra de miembros de la institución.