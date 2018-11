22/11/2018 - Súperliga

El Decano visita a un Pirata necesitado de puntos

El viernes a las 19, Belgrano y Atlético Tucumán se enfrentarán en el estadio Julio César Villagra, en un encuentro correspondiente a la fecha 13 de la Superliga Argentina.

Por su parte, Atlético Tucumán está haciendo una gran campaña ya que comenzó buscando sumar para no tener peligro con el promedio y ahora se encuentra como único escolta de Racing, a 4 puntos del equipo de Avellaneda. Ricardo Zielinski no confirmó el equipo, pero no haría variantes con respecto al XI que venció a San Lorenzo.

Belgrano necesita sumar en el torneo para escapar de la zona de descenso. El equipo cordobés está igualado con San Martín de San Juan, tiene muy cerca a Patronato y necesita alcanzar a equipos como Argentinos y Lanús. Diego Osella confirmó el equipo y realizará dos variantes: Hernán Menosse por Miguel Martínez y Matías Suárez por Juan Quiroga.

El encuentro entre Belgrano y Atlético Tucumán podrá seguirse en televisión en vivo por TNT Sports, a partir de las 19.00 horas.

Probables formaciones

Belgrano: César Rigamonti; Tomás Guidara, Hernán Menosse, Matías Nani, Sebastián Luna, Federico Lértora; Leonardo Sequeira, Maximiliano Lugo, Juan Brunetta, Gabriel Alanís; y Matías Suárez. DT: Diego Osella.

Atlético Tucumán: Cristian Luchetti; José San Román, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral, Mathías Abero; Guillermo Acosta, Rodrigo Aliendro, Juan Ignacio Mercier, David Barbona; Luis Rodríguez y Mauro Matos. DT: Ricardo Zielinski.