21/11/2018 - Campo

Tucumán exportará arándanos a China en 2019

El arándano es una de las estrellas de la industria agraria tucumana que seduce a mercados tan distantes como el de Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y, recientemente, incorporó a China, tras la confirmación oficial del Gobierno y la Cancillería del país asiático de la apertura formal de su mercado a este fruto.

Medida que fue informada por el gobernador, Juan Manzur, a fines de octubre durante una gira institucional por Perú.

En las últimas horas, Argentina inició la exportación de la fruta azul con una primera remesa de 720 kg procedentes de la ciudad entrerriana de Coronda y, para el próximo año, se espera que los productores tucumanos puedan enviar fruta de calidad a ese mercado, teniendo en cuenta la trazabilidad del producto.

En referencia a la exportación del arándano de Entre Ríos, el ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán, Luis Fernández, expresó que espera que el intercambio sea exitoso porque esto podría beneficiar a los productores tucumanos en el futuro.

“Es un cargamento de 720 Kg netos del productor de Coronda, Berries del Sol. Esperemos que –la exportación- sea con todo éxito porque, finalmente, es lo mismo que si fuera desde Tucumán”, dijo.

Fernández aseveró que actualmente Tucumán, por las últimas lluvias, no tiene la calidad suficiente para un primer envío al país del sudoeste asiático. “Es importante la prudencia de los productores en no acceder por primera vez a un mercado con un fruto que no tenga las cualidades que debe tener. Esperemos que el arándano de Entre Ríos tenga toda la calidad requerida y deje bien posicionado el producto para que dentro de un año nos toque a nosotros”.

Dónde se exporta la fruta tucumana

En la actualidad, el grueso de la producción de arándanos tucumana se envía a los mercados de Estados Unidos, que representa más del 50 % del volumen exportable, el Reino Unido y países pertenecientes a la Unión Europea.