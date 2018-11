AMPLIAR Fotograma del documental 'Soyalism', de los italianos Stefano Liberti y Enrico Parenti (foto: Ansa)

21/11/2018 - Documental

El mayor consumidor de pesticidas es Brasil

Brasil se ha convertido en el mayor consumidor de pesticidas del mundo debido a las plantaciones de soja, cultivo, que en su mayoría se exporta a China, y que los necesita porque se ha adoptado en el país latinoamericano, tal como saca a la luz un documental.

Detalles.

"Soyalism", de los italianos Stefano Liberti e Enrico Parenti, que concursa estos días en el Festival internacional de documentales de Amsterdam (IDFA), muestra los cambios ocurridos en Brasil debido a las plantaciones de soja y advierte de las consecuencias del aumento del consumo de carne por parte de los chinos.

El cultivo de la soja llegó en los años 80 a Latinoamerica y actualmente ocupa 50 millones de hectáreas entre Brasil, Argentina y Paraguay, principalmente, una superficie equivalente a Francia.

Brasil, donde los cultivos de soja llegan a la región pre-amazónica, importa urea, nitrógeno, fosfato y otros productos de los que el país carece.

En total importa 20 millones al año en insumos, entre ellos los pesticidas, lo que ha convertido a Brasil en el mayor consumidor de pesticidas del mundo (consume el 20% mundial).

Los expertos consideran que en algún momento esto causará un desequilibrio en la naturaleza además de destruir la biodiversidad. "El mercado mundial de la soja está controlado por cinco empresas -Bunge, Monsanto, Adm, Cargill y Dreyfus-, que manipulan los precios y han conseguido transformarla en la principal materia prima para animales y personas", cuentan los directores. "Se trata de un nuevo modelo agroindustrial en el que están especulando con la alimentación. De estas empresas no se sabe nada", apunta Liberti. "No es agricultura, es industria", señala Parenti. Un sistema "que permite comer carne a bajo precio, pero el coste real lo paga el ambiente pues está aumentando la población que come carne, como la nueva clase media china", añade Liberti.

En China "los pollos y los cerdos saben igual porque los dos comen la soja que llega de Brasil, comen lo mismo, ya no tienen una dieta equilibrada", dice Parenti. Y mientras, en Sao Paulo, por ejemplo, "llueve menos porque se talaron árboles para plantar soja", apunta Parenti, que aboga por "un estudio sobre el impacto ambiental que todavía no existe".