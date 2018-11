AMPLIAR Evo Morales planta un arbol, ayer en La Paz

19/11/2018 - Plan

Evo Morales propone plantar 100.000 árboles en La Paz

El presidente Evo Morales inauguró ayer la campaña de reforestación denominada 'Mega100bra', que impulsa la empresa estatal Mi Teleférico, para plantar 100.000 árboles en la ciudad de La Paz.

"La mejor forma de cuidar los derechos de la Madre Tierra es justamente con reforestación y forestación (...). El futuro de las nuevas generaciones depende no solamente de un gasto económico sino del cuidado de la Madre Tierra. Saludo esta iniciativa en la ciudad de La Paz de plantar 100.000 arbolitos", dijo.

El acto de inauguración se realizó en el barrio Primavera, zona de Alto Obrajes de La Paz, donde Morales y el gerente de Mi Teleférico, César Dockweiler, sembraron los plantines de especies nativas.



El jefe de Estado exhortó a los vecinos cuidar los plantines y dijo que personalmente contará y verificará, vía satélite, si Mi Teleférico cumplió con la siembra de los 100.000 árboles en la urbe.

En su discurso, Morales lamentó que algunos países industrializados no asuman su responsabilidad para cuidar la Madre Tierra y preservar los bosques.

"De dónde viene esta iniciativa de forestación y reforestación en Bolivia, viene cómo cuidar a la Madre Tierra (...), somos parte de la Madre Tierra y eso hay que cuidar", subrayó.

Por su parte, Dockweiler informó que esa campaña se prolongará hasta marzo de 2019 y convocó a la población a adoptar un árbol para cuidarlo.

"Esta campaña no va funcionar si no hay el compromiso de más instituciones, si no hay el compromiso de la población (...). El año pasado plantamos 7.000 árboles, pero cuando vamos a mirar los arbolitos, muchos de ellos descuidados, abandonados, muchos de ellos se los habían robado, pisoteados. Así no sirve de nada plantar árboles y no cuidarlos", reflexionó.