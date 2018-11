Evo Morales emplaza a Mesa para que presente pruebas sobre Lava-Jato

13/11/2018 - Carreteras

El presidente Evo Morales emplazó ayer al exmandatario Carlos Mesa a presentar pruebas en su contra tras ser acusado por el político opositor de participar en el caso Lava Jato.

Mesa dice que no tiene miedo y que ganará las elecciones

"Debo decirle al presidente Evo Morales algo muy claro: Presidente no le tengo miedo, no le tengo miedo, voy a seguir actuando como ciudadano. (....) Estoy junto con el FRI y Sol.bo porque vamos a ganar las elecciones presidenciales y voy a demostrar cómo se gobierna democráticamente con independencia de poderes", afirmó en un contacto con los periodistas.

Las declaraciones del expresidente liberal (2003-05) se registraron horas después de que Morales intimara a Mesa la presentación, en un plazo no mayor a 24 horas, de las pruebas que le llevaron a acusar al gobiern de haber participado en la corruptela del caso Odebrecht-Lava Jato.