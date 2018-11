AMPLIAR Martín Rodriguez, nuevo sec. gral. de la CTA Tucumán

09/11/2018 - En General

Martín Rodríguez asumió como Secretario General de la CTA Autónoma Tucumán

En un salón de FOTIA colmado de militantes, el histórico dirigente de ATE, Martín Rodríguez, se puso al frente de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma Tucumán (CTAAT).

Fue un acto emotivo que contó con el acompañamiento de compañeros de Jujuy, Santiago del Estero, de todos los puntos de la provincia de Tucumán y del Secretario General de la CTA A Nacional, Pablo Micheli.





En su discurso Martín Rodríguez reconoció que "por primera vez en mi vida asumo un cargo de Secretario General por pedido de Pablo (Micheli), entonces junte a todos los quilomberos, porque en estos momentos necesitamos hacer quilombo".





"Nosotros tenemos compromiso con los trabajadores, por eso no vamos a ir a asaltar los sindicatos para quedar bien con el patrón, nosotros no vamos a decir que no importa el bono navideño para garantizar la paz social, nosotros vamos a luchar, somos diferentes" finalizó el Secretario General de la CTA Tucumán.





Por su parte, Pablo Micheli, Secretario General de la CTA Autónoma Nacional expresó que "hay que parar este saqueo al cual nos está exponiendo el gobierno nacional, hoy es tiempo para luchar por la unidad, porque el que divide es funcional a Macri".





Además remarcó que "no hay trabajo genuino, no hay salario digno, no hay posibilidad para los jóvenes, entonces hay que fortalecer los sindicatos para cambiar la realidad". Finalment