06/11/2018 - Gira oficial

Tucumán apoya las iniciativas de paz en Israel

El gobernador, Juan Manzur, arribó junto a la comitiva tucumana, en horas de la mañana, a la ciudad de Tel Aviv. Allí fue recibido por el Embajador argentino en Israel, Mariano Caucino.

Luego, en la sede de la Knesset (Congreso israelí), el Gobernador tuvo el primer encuentro de la agenda con el parlamentario israelí de origen argentino Haim Jelin.

La visita al país de Medio Oriente inaugura la última semana en el marco de la gira internacional con fines académicos, científicos, comerciales y turísticos que inició en Perú y Estados Unidos.

Comienza una intensa semana de trabajo para seguir posicionando a Tucumán en el mundo. Es una gira histórica para nuestra provincia”, afirmó el Primer Mandatario.

Desde la izquierda: la legisladora Bulacio, el Embajador Caucino, el Gobernador, el diputado Yedlin, el legislador Ruíz Olivares y el secretario Neme.

En la reunión Jelin hizo una descripción acerca de cuál es la situación geopolítica de Israel, cuáles son las tensiones que se están viviendo respecto de los conflictos en las zonas de Cisjordania y Gaza, y los últimos atentados terroristas que se han vivido en Israel, sobre todo en el sur del país.

La mayoría de los israelíes quiere vivir en paz, con seguridad, sobre todo en paz. Ese es el deseo de la gran mayoría de los israelíes. No queremos tierras, solo queremos paz. Hay una única solución para este conflicto: dos Estados para dos pueblos”, sostuvo Jelin.

Por su parte, Manzur explicó a Jelin las expectativas de la delegación de Tucumán en Israel y el motivo por el cual se decidió, en esta importante misión comercial, cultural y académica, visitar el país. El Gobernador detalló al parlamentario que la comitiva está integrada por académicos, científicos y técnicos, y expuso que la visita se enmarca en el aniversario de los festejos por los 70 años de la creación del Estado de Israel.

El Gobernador, además, manifestó el interés del Gobierno de Tucumán y de la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (Zicosur), que Manzur preside, en apoyar las iniciativas de paz que se lleven a cabo en la región.

Somos una provincia en la que conviven los hijos y nietos de los inmigrantes que arribaron a nuestra tierra hace más de un siglo. Nuestros abuelos italianos, españoles, libaneses, judíos, llegaron a Tucumán, convivieron con criollos, y pudieron crecer y vivir en paz. Por eso creemos firmemente que toda iniciativa de paz que proponga Israel para el conflicto en la región, va a ser apoyada por el Gobierno y el pueblo tucumano”, expresó Manzur.

En ese sentido, comentó las acciones que se realizaron en la provincia durante en el aniversario del Bicentenario Argentino, en 2016, junto a las comunidades judías de todo el país, que llegaron a Tucumán para recibir la Torá Federal.

El texto más antiguo y sagrado para el pueblo judío comenzó a ser escrito por comunidades de todo el país con motivo de conmemorar la independencia argentina y su redacción culminó con un acto en la Casa Histórica, del que participaron más de 5.000 judíos.

Tucumán es una provincia que, desde la declaración de nuestra independencia nacional, ha sido epicentro de hechos históricos ligados a la paz de los pueblos”, dijo el el Mandatario tucumano.

Haim Jelin pertenece al partido Yesh Atid y representa a la zona sur de Israel, donde están enclavados los establecimientos agrícolas de producción agroindustrial, agrícola y ganadera. Es el principal sector de producción de alimentos del país. Dentro de la Knesset, forma parte de la Comisión de Asuntos Agrícolas. Desde 2014 es representante en el Congreso de las fronteras urbanas de la Franja de Gaza.

El Gobernador estuvo acompañado por el diputado nacional Pablo Yedlin; el secretario de Relaciones Internacionales, Jorge Neme; el vicepresidente primero de la Legislatura, Antonio Ruíz Olivares; y la legisladora Nancy Bulacio.

Puntos destacados de la gira internacional

Actividades en Perú

En la primera escala de la misión internacional de 10 días, Manzur se reunió con el presidente de Perú, Martín Vizcarra, y su vicepresidenta, Mercedes Aráoz.

La misión comercial permitió a 20 empresas tucumanas, convocadas por el IDEP, ampliar sus horizontes comerciales durante las rondas de negocio en Lima, en el marco de la Ronda de Negocios Multisectorial que se llevó a cabo en ese país.

En la capital peruana el Gobernador y sus pares de las provincias de Santiago del Estero (Gerardo Zamora) y de San Juan (Sergio Uñac) tuvieron la oportunidad de entrevistarse con el Embajador argentino en Perú, Jorge Yoma.

El rector y los decanos de la UNT, que representan al sector académico de la provincia, visitaron la sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, considerada la más antigua de Latinoamérica. Allí se reunieron con su rector, Orestes Cachay Boza.

El Ente Tucumán Turismo presentó el Destino Tucumán frente a operadores y agentes de viajes en la sede de la Embajada Argentina en Perú.

Actividades en Estados Unidos

En su llegada a Washington la comitiva tucumana tuvo su primera reunión de trabajo con el comité de la American Association of State Colleges and Universities (Asociación Americana de Colegios y Universidades Estatales), que se reunió con Mildred García, presidenta de la asociación.

El Mandatario tucumano encabezó un encuentro en la Embajada Argentina en Washington con el director del “Argentina Proyect”, Benjamín Gedan, representante del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, una institución que trabaja en proyectos de desarrollo con organismos locales y argentinos.

Manzur propuso la implementación de una zona franca sanitaria para inmigrantes a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a Luis Almagro, secretario general del organismo.

En Nueva York Manzur fue recibido por Vivian Glueck, directora de Citromax, una empresa citrícola que nació en Tucumán. La representante de la compañía anunció inversiones U$D 1.000 millones en la planta tucumana.

La misión oficial del Gobierno de Tucumán visitó el City College of University of New York. Allí la comitiva participó de la disertación del investigador, Jorge González, sobre las posibilidades generadas a través del Centro NOAA para Ciencias del Sistema Terrestre y Tecnologías de Teledetección.

En el Consulado Argentino en Nueva York Manzur y la comitiva de académicos, empresarios y funcionarios compartieron una charla con Guillermo Calvo, docente de la Universidad de Columbia y exjefe de economistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Del encuentro participó el cónsul General de Argentina en Nueva York, Marcelo Giusto.

La comitiva fue recibida por las autoridades del Congreso Judío Mundial, encabezadas por su presidente Ronald Lauder y el CEO Robert Singer.