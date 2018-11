05/11/2018 - Gira

Manzur consolida lazos comerciales, académicos y turísticos en la misión

El gobernador, Juan Manzur, se encuentra desde el 29 de octubre encabezando una misión institucional y comercial por Perú y Estados Unidos. La última escala de una nutrida agenda que tiene como objetivo establecer lazos comerciales, académicos, culturales y turísticos tiene como parada el Estado de Israel.

El Gobernador está acompañado además por su esposa, Sandra Mattar; el ministro del Interior, Miguel Acevedo; el secretario de Relaciones Internacionales de la Provincia, Jorge Neme; la secretaria de Comunicación Pública, Valeria Zapesochny; el director técnico de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), Daniel Ploper; la coordinadora general del Ministerio de Producción Erika Zain El Din; el presidente del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina; y el director ejecutivo del IDEP, Dirk Trotteyn.

Por el ámbito académico están presentes el rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), José García; y los decanos de la Facultad de Filosofía y Letras, Mercedes Leal; de la Facultad de Medicina, Mateo Martínez; de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Miguel Cabrera; y el decano de la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional, Walter Soria.

También forman parte de la comitiva el vicepresidente primero de la Legislatura, Antonio Ruíz Olivares, la legisladora Nancy Bulacios; y los intendentes Elia Fernández de Mansilla (Aguilares) y Darío Monteros (Banda de Río Salí).

Actividades en Perú

En la primera escala de la misión internacional de 10 días, Manzur se reunió con el presidente de Perú, Martín Vizcarra, y su vicepresidenta, Mercedes Aráoz. El encuentro permitió sentar bases para “tender puentes y que los gobernadores encabecen la apertura al mundo del país”, expresó el Gobernador.

La misión comercial permitió a 20 empresas tucumanas, convocadas por el IDEP, ampliar sus horizontes comerciales durante las rondas de negocio en Lima donde pudieron dialogar con representantes de firmas peruanas, en el marco de la Ronda de Negocios Multisectorial que se llevó a cabo en ese país.

En la capital peruana el Gobernador y sus pares de las provincias de Santiago del Estero (Gerardo Zamora) y de San Juan (Sergio Uñac) tuvieron la oportunidad de entrevistarse con el Embajador argentino en Perú, Jorge Yoma.

En la oportunidad, el rector y los decanos de la UNT, que representan al sector académico de la provincia, visitaron la sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, considerada la más antigua de Latinoamérica. Allí se abrió la posibilidad de gestionar el intercambio académico con esa casa de estudios, luego de reunirse con su rector, Orestes Cachay Boza.

En materia turística, la delegación provincial, representada por Sebastián Giobellina, presentó el Destino Tucumán frente a operadores y agentes de viajes en la sede de la Embajada Argentina en Perú. La implementación de la ruta aérea directa entre Lima y Tucumán, con siete vuelos semanales, abrió nuevas posibilidades para el desarrollo productivo multisectorial en el Jardín de la República, entre ellos, la industria turística.

Actividades en Estados Unidos

En su llegada a Washington la comitiva tucumana tuvo su primera reunión de trabajo con el comité de la American Association of State Colleges and Universities (Asociación Americana de Colegios y Universidades Estatales).

Allí el rector de la UNT, José García, y el grupo de decanos presentaron a la principal casa de altos estudios de Tucumán, la actividad de cada facultad y acordaron firmar acuerdos de cooperación internacional con Mildred García, presidenta de la asociación.

Luego el Mandatario tucumano encabezó un encuentro en la Embajada Argentina en Washington con el director del “Argentina Proyect”, Benjamín Gedan, representante del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, una institución que trabaja en proyectos de desarrollo con organismos locales y argentinos.

Otro encuentro institucional de gran relevancia en Washington tuvo que ver con la propuesta de la implementación de una zona franca sanitaria para inmigrantes a la Organización de los Estados Americanos (OEA). La iniciativa fue propuesta por Manzur al secretario general del organismo, Luis Almagro, con quien ya se entrevistó en dos oportunidades anteriores.

En Nueva York Manzur fue recibido por Vivian Glueck, directora de Citromax, una empresa citrícola multinacional que nació en Tucumán. En ese encuentro, la representante de la compañía anunció inversiones U$D 1.000 millones en la planta tucumana, que implican mayores posibilidades de generar empleo en la provincia.

La misión oficial del Gobierno de Tucumán tuvo la oportunidad de visitar el City College of University of New York, una de las instituciones educativas más antiguas y prestigiosas de Estados Unidos, donde los representantes tucumanos fueron recibidos por Juan Carlos Mercado, decano de la División de Estudios Interdisciplinarios de City College. Es la tercera visita del Primer Mandatario a esa universidad. Allí la comitiva participó de la disertación del investigador, Jorge González, sobre las posibilidades generadas a través del Centro NOAA para Ciencias del Sistema Terrestre y Tecnologías de Teledetección.

En el Consulado Argentino en Nueva York Manzur y la comitiva de académicos, empresarios y funcionarios compartieron una charla con Guillermo Calvo, docente de la Universidad de Columbia y exjefe de economistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Del encuentro participó el cónsul General de Argentina en Nueva York, Marcelo Giusto.

Manzur expresó que los conocimientos compartidos por Calvo son valiosos para la provincia de Tucumán ya que están vinculados a los estudios económicos de los mercados emergentes y de las economías en transición.

Continuando con la visita a Estados Unidos, la comitiva fue recibida por las autoridades del Congreso Judío Mundial, encabezadas por su presidente Ronald Lauder y el CEO Robert Singer. En el encuentro el Gobernador expresó las condolencias, el nombre del Gobierno de Tucumán, por el atentado en la sinagoga de Pittsburgh.

Actividades en Tel Aviv

Está previsto que hoy la comitiva tucumana viaje con destino a Israel, donde visitará diferentes universidades e instituciones sociales y de derechos humanos de renombre internacional.