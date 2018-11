02/11/2018 - Visita oficial

Promueven proyectos de colaboración satelital en EEUU

La misión oficial del Gobierno de Tucumán tuvo la oportunidad de visitar el City College of University of New York, una de las instituciones educativas más antiguas y prestigiosas de Estados Unidos.

La comitiva provincial, encabezada por el gobernador, Juan Manzur, fue recibida por autoridades del centro de estudios norteamericano. Allí tuvo la oportunidad de escuchar la disertación del investigador, Jorge González, sobre las posibilidades generadas a través del Centro NOAA para Ciencias del Sistema Terrestre y Tecnologías de Teledetección.

Este organismo, compuesto por 20 instituciones de investigación, posibilita la colaboración entre los estados americanos sobre sensores remotos que tienen aplicaciones satelitales, empleadas para estudios agrícolas, climatológicos y espaciales.

Este encuentro se convirtió en la tercera visita del Gobernador a la CUNY. En misiones anteriores logró acordar convenios de cooperación para la formación de recursos humanos, además de la conformación de la Escuela de Trabajadores.

Manzur fue acompañado por el ministro del Interior, Miguel Acevedo; el secretario de Relaciones Internacionales, Jorge Neme; el vicepresidente primero de la Legislatura de Tucumán, Antonio Ruiz Olivares; la secretaria de Comunicación, Valeria Zapesochny; el rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), José García; la esposa del Gobernador, Sandra Mattar; los intendentes de Banda del Río Salí, Darío Monteros y de Aguilares, Elia Fernández de Mansilla; los decanos Mercedes Leal (Filosofía y Letras), Mateo Martínez (Medicina), Miguel Cabrera (Ciencias Exactas y Tecnología); el decano de la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional, Walter Soria; y el director técnico de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), Daniel Ploper.

Sobre la jornada, Ploper opinó: “Esto posibilitará afianzar vínculos muy importantes para la EEAOC sobre controles remotos e imágenes satelitales. Dará la posibilidad de tener en nuestro territorio bases para la generación de datos que puedan ser integrados en sistemas de información satelital”, dijo, al tiempo que aseveró que hay sistemas novedosos con sensores que posibilitan la medición de calor en el suelo.

El decano de Ciencias Exactas, Miguel Cabrera, expresó que González mostró la utilización de los datos de satélites de la Administración Nacional de Oceanografía y la Atmósfera de EEUU para trabajar en temas de desertificación y variación de temperaturas superficiales utilizadas en la agricultura, prospección climática y análisis de la atmósfera de la tierra.

“La Facultad de Ciencias Exactas de la UNT trabaja en este campo puesto que tiene instalado un sistema de monitoreo de clima espacial. La Universidad colabora con otros países en estos temas. Nuestra Facultad tiene laboratorios instalados con este tipo de instrumentos e investigadores capacitados. Damos soporte al Servicio Meteorológico Nacional e institutos de investigación europeos”, comentó.

Entre los aportes que podrían generar los convenios con el City College, se encuentra el intercambio de docentes y estudiantes de postgrados del área de Ciencias Exactas y Tecnologías de Tucumán y de estudios de la alta atmósfera terrestre y datos satelitales que monitorean el clima espacial y la temperatura superficial.

City College

Es la universidad pública urbana más antigua de los Estados Unidos y fue creada hace 171 años. Es el tercer consorcio universitario de Estados Unidos por el número de estudiantes, solo superado por los sistemas de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) y la Universidad Estatal de California.