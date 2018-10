AMPLIAR Duende en Tafí Viejo

30/10/2018 - Foto viral

Aseguran que vieron un duende en los senderos de Tafí Viejo

Algunos senderistas que recorrieron los caminos del Taficillo, en los cerros de la Capital del Limón aseguran que vieron un duende. Y, además, hay una historia que lo vincula con un hallazgo arqueológico.

Los relatos de apariciones de duendes en Tafí Viejo no son nuevos. Durante años, fueron el terror de los niños que escuchaban con atención las advertencias de sus padres que les decían que salían durante las siestas. Sin embargo, hay otra historia que vincula al personaje "Duende del Taficillo" con el descubrimiento de restos arqueológicos realizados en el verano del año pasado, según informó eltucumano.com

Algunos senderistas que recorrieron los caminos del Taficillo, en los cerros de la Capital del Limón aseguran que vieron un duende. Y, además, hay una historia que lo vincula con un hallazgo arqueológico. En febrero del año pasado, los taficeños se sorprendieron con la noticia que indicaba que habían encontrado restos muy antiguos en la avenida Alem, en el corazón de la ciudad. Meses después, se develó la historia de los restos óseos que se habían encontrado: se trataba de un chamán que vivió hace más de 2000 años en esa zona.

"En esta ciudad hay una historia que es muy antigua y que no se remonta a la llegada de los españoles, sino que hay registros anteriores a Cristo que queremos rescatar y conocer. Este hallazgo trae luz sobre esto, ya que nos permite determinar que la cultura Tafí no estaba sólo en los Valles, sino que también se había asentado aquí, con sus cultivos, su tecnología alfarera y su idiosincrasia tan particular. Eso explica los nombres similares de ambos pueblos. Había una conexión que ahora se puede comprobar científicamente”, explicó el intendente Javier Noguera al dar a conocer los análisis realizados en Estados Unidos sobre los restos arqueológicos.

Al chamán lo bautizaron Ishma. Y algunas historias lo vinculan con el duendecito que, aseguran los senderistas, aparece en zonas cercanas al Taficillo, como por ejemplo en las cercanías de La Toma o en las inmediaciones de la Hostería Atahualpa Yupanqui, lindera al monte. De hecho, en las redes circulan algunas imágenes ─un poco borrosas─ del pequeño ser.

Una de las explicaciones que circulan entre los taficeños para los reportes de estos avistamientos es que el duendecito haya sido un niño que murió en la expedición, cuando Ishma y su pueblo venían llegando a esta zona. "La impotencia por no poder salvarlo fue lo que luego lo convirtió en Chamán. El duendecito del Taficillo sale cada vez que un grupo de caminantes pasa y busca en ellos a su pueblo. Cuando llega la tarde por esas cosas de la leyenda se vuelve Corzuela y se pierde en el monte", señala el relato que busca explicar lo que pasa en el cerro de Tafí Viejo.