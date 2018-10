29/10/2018 - Salud

Los beneficios a la salud del agua oxigenada

¿Piensas que el Agua Oxigenada es de poca utilidad? ¿Te has preguntado por qué no se publicita y por qué intencionadamente se mantiene prácticamente en el olvido? Pues entonces, sorpréndete. El simple hecho de lavar los cepillos de dientes y hacer gárgaras con agua oxigenada reduciría drásticamente cualquier tipo de gripe. He aquí algunos tips o consejos que podrán ayudar mucho a nuestra salud:

1.- Para la salud de sus dientes y encías, ponga el contenido de la tapadera del envase de agua oxigenada en su boca y manténgala por 10 minutos, haciendo buches. Esto puede hacerlo diariamente mientras se baña, y luego escúpala.

*De esta manera puede usted curar encías lastimadas, inflamadas o ulcerosas.

*Además sus dientes lucirán más blancos sin necesidad de usar pastas dentales especiales y costosas, usando el agua oxigenada barata en lugar de enjuagues bucales costosos.

2.- Para mantener los cepillos de dientes libres de gérmenes o bacterias, consérvelos invariablemente dentro de un vasito con agua oxigenada.

3.- Límpien las mesas y los mostradores o tableros con agua oxigenada, tanto para matar gérmenes como para dejar un olor fresco.

*Simplemente ponga un poco de agua oxigenada en el trapo, estropajo o jerga con que lava los trastes para limpiar el lavatrastes, mostrador, mesas, llaves, etc.

4.- Después de enjuagar la tabla de picar o cortar, viértase un poco de agua oxigenada para eliminar salmonela y otras bacterias.

5.- Para eliminar hongos en los pies, rocíese sobre ellos una mezcla al 50% de peróxido y agua, (especialmente sobre los dedos gordos del pie y espere a que sequen.

6.- Empápese cualquier infección o cortadas con agua oxigenada al 3% durante 5 a 10 minutos, varias veces al día.

El esposo de Becky Ransey, el Doctor con más de 36 años en medicina, ha experimentado casos de gangrena que no se curaban con ningún tratamiento y que sanaron al tratarse continuamente con peróxido.

7.- Si utiliza un aparato para ducha vaginal, ponga 2 tapaderas de agua oxigenada con agua para evitar infecciones de la vagina, o de orina.

Esto puede hacerlo 2 veces por semana.

8.- Llénese un frasco aspersor con una mezcla de peróxido y agua al 50%, para rociar los cuartos de baño, para desinfectarlos, sin dañar el sistema séptico con otros desinfectantes fuertes como cloros, amonias o ácidos muriáticos.

9.- Cuando sufra de resfrío y fosas nasales congestionadas, colóquese la cabeza horizontal y rocíese una mezcla al 50% en la nariz y garganta: eliminará las bacterias. Manténgase la posición unos minutos y después suénese la nariz y escúpase la mezcla.

10.- En caso de dolor de dientes o muelas y no poder acudir al dentista de inmediato, háganse buches de una tapadera de peróxido al 3% por 10 minutos varias veces al día. El dolor disminuirá considerablemente.

11.- Y por supuesto si ud. quiere un aspecto natural para su cabello, rocíese la solución al 50-50 en su cabello húmedo después de haberlo lavado y cepíllelo. No obtendrá el rubio exagerado de las modelos rubias que vienen en las cajas de tintes de fábrica, pero obtendrá unos rayos naturales si su cabello es de color café claro, decolorado o canoso. Como aclara gradualmente, no será muy drástico el cambio.

12.- Viértale la mitad de una botellita de peróxido en la tina del baño cuando tome baño de tina, para ayudar a eliminar hongos y furúnculos en la piel.

13.- También se puede agregar una tapadera de peróxido a la ropa de la lavadora, en lugar de blanqueador. En casos de manchas de sangre en la ropa, viértase el peróxido directamente sobre la mancha, dejándolo un minuto, después frótese y enjuáguese con agua fría. De ser necesario repítase el procedimiento.

Y así podría seguir y seguir, pero ustedes mismos irán descubriendo más usos. Lo que sí es de recomendarse es que ninguna casa carezca de varias botellitas de esta agua tan barata y que sirve para tantas y tantas cosas.

14.- Yo la uso para limpiar espejos, y quedan impecables.

*Si quieren encontrar mas usos, descargate el libro de La cura en un minuto, de Madison Cavanaugh.

15.- Haga gárgaras con agua oxigenada, póngase gotas en el oído, en la nariz, para acabar con resfríos, gripa, sinusitis (incluyendo pólipos ) y úsese para lavar los vegetales o para matar bacterias y neutralizar los químicos de los mismos.

16.- Desinfecte su lava trastes o su refrigerador.

17.- Úsese en árboles y plantas como un fungicida natural, insecticida y para secar la yerba mala.

18.- Limpie su casa con agua oxigenada cuando sea invadida por hongos a causa de la humedad por goteras o fugas en los lavabos, zinc, o sanitarios.

Alrededor del mundo, el agua oxigenada se usa en lugar de cloro como un seguro y ecólogo amistoso purificador de agua, por autoridades municipales.

Algunos usan H202 en albercas y spas.

Vía AngelWordPress