AMPLIAR AMLO muestra un reporte técnico sobre el aeropuerto en construcción y anuncia que someterá su terminación a una consulta popular

28/10/2018 - Aeropuerto

Lopez Obrador: "El principal problema de la Ciudad de México es el suministro de agua"

La construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México agudizaría el problema del suministro de agua, según expertos. El exlago de Texcoco, en donde comenzó su construcción, es un terreno que se hunde.

Detalles.

El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAIM), proyecto bandera del presidente saliente, Enrique Peña Nieto, fue criticado por su alto costo por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que desde su campaña prometió cancelarlo por considerarlo faraónico.

Con un costo de 13.300 millones de dólares, la construcción comenzó en 2014 en el lago de Texcoco, a 30 kilómetros de la capital. Según López Obrador, los únicos beneficiarios serían los contratistas. Si bien el actual aeropuerto Benito Juárez se encuentra en los límites de su capacidad debido al aumento del tráfico aéreo, especialistas advierten sobre el alto costo ecológico que implica construir un aeropuerto en un espacio que es el último regulador natural de agua del Valle de México.

"El principal problema de la ciudad es el agua y construir un aeropuerto en Texcoco cancela la posibilidad de plantear un plan serio de manejo del agua en la región", afirma el arquitecto Jorge Ponce, fundador del Laboratorio de Urbanismo y Planeación Ambiental (LUPA).

El experto en temas hídricos critica que históricamente se ha preferido secar todos los lagos de México, ocho en total, en lugar de vivir en una ciudad con lagos y tener un sistema de manejo de agua con recursos propios. "El 50% del suministro de agua se trae fuera de la cuenca de México, una región de unas 10.000 hectáreas. El otro 50%, más o menos, se saca de los acuíferos subterráneos, principalmente de Xochimilco, lo que provoca hundimientos tremendos, con socavones y colpasos del suelo", señala Ponce.

Consulta popular decidirá sobre la propuesta

López Obrador, que asumirá el cargo el 1° de diciembre próximo, dejó la decisión en manos de la ciudadanía, que se manifestará a través de una consulta a realizar entre el 25 y el 28 de octubre. Los ciudadanos de 538 municipios del país decidirán si continuará la construcción del nuevo aeropuerto que tiene un avance de un 20%, o si se cancela la obra. La propuesta del equipo de transición es reacondicionar el actual aeropuerto y el de Toluca, a más de 65 kilómetros de distancia y construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía, a 45 kilómetros de la capital.

"La elección de Texcoco se debe a que es un terreno plano, claro, es el lecho de un lago. Pero es muy inestable. Todo lo que se ponga ahí se hunde, así que es una pésima inversión. Le siguen echando tierra a las pistas para que no se hundan ahora que están comenzando la construcción, pero eso tiene un costo de depredación medioambiental muy alto. Ya construyeron un pequeño tren para traer tierra desde Tizayuca o Querétaro, a unos 200 kilómetros de distancia", destaca Jorge Ponce.

La consulta coincide con un corte de agua de cuatro días de duración en la capital unos días después, el segundo en lo que va del año. Del 31 de octubre al 3 de noviembre se suspendrá el abastecimiento del sistema Cutzamala, que trae el líquido de un río homónimo que recorre los estados de México y de Michoacán. La suspensión es necesaria para sustituír un tubo que distribuye parte del líquido. El corte se debe a la falta de mantenimiento del sistema. Sin embargo, no es relacionado con la construcción del aeropuerto de Texcoco.

"Su construcción no se conecta con el problema del agua. No hay un plan hipotético del manejo de la ciudad, un gran plan urbano que contemple el manejo del agua, de la energía, de alimentos y residuos, pero sobre todo del agua y la energía, que son los problemas más acuciantes", destaca Ponce. El experto señala que la cantidad de agua de lluvia es tres veces mayor que la del consumo de líquido al año, pero no se utiliza. Como la metrópoli se encuentra sobre una gran plancha de concreto, cuando llueve, la ciudad se inunda.

¿Porqué no se han considerado otras opciones?

Juan Gutiérrez es arquitecto, urbanista y piloto aviador. El experto presentó en 2001 una propuesta consistente en la construcción de una tercer pista en el actual aeropuerto Benito Juárez de la ciudad de México. "La presenté a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero no la tomaron en cuenta. Hay espacio suficiente para poner una pista de 4.000 metros con 10 posiciones de jumbo jet, con una capacidad para transportar a 4.000 pasajeros. Siempre se ha dicho que había que poner una tercer pista, pero el Gobierno nunca tuvo la voluntad política para hacer los estudios".

Gutiérrez, que cuenta con 40 años de experiencia en la aviación civil, señala, sin embargo, que el mejor terreno para construir un aeropuerto son los llanos de Apan, en el estado de Hidalgo, a 77 kilómetros de la Ciudad de México, en línea recta. "Es una zona ideal porque está lejos de los volcanes, lejos del Valle de México, que es muy montañoso. Un aeropuerto ahí podría satisfacer todas las operaciones nacionales e internacionales de manera cómoda y práctica. Podría construirse un tren que conecte con el aeropuerto Benito Juárez".

Gutiérrez destaca que el diseño del nuevo aeropuerto (NAIM) desarrollado por el arquitecto estrella Norman Foster es muy similar al que hizo en Pekín. "Yo creo que lo malinformaron porque no creo que con la capacidad y la experiencia que tiene Foster, diseñaría un aeropuerto en un lugar totalmente inadecuado. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha hecho muchas declaraciones advirtiendo sobre lo inadecuado del terreno, así como geólogos y peritos en mecánica de suelos".

Carlos Slim lidera un grupo de 200 inversionistas

La polémica sobre la construcción del nuevo aeropuerto provocó un enfrentamiento entre López Obrador y Carlos Slim, el empresario más rico de México y uno de los más acaudalados del mundo, que lidera un grupo de 200 empresas nacionales e internacionales que participan con inversiones.

Jorge Ponce destaca que la decisión a favor de Texcoco nunca se debatió, ni se hicieron análisis que muestren que esa ubicación fuera la mejor opción. "La gente está muy influída por los medios, pero es muy sintomático que el ingeniero Slim haya dicho estos días que no importa el lugar, si es Santa Lucía o Texcoco, pero que se haga una licitación pública. Es una declaración muy interesante de alguien que ha financiado el proyecto. Por lo menos es una señal de que los inversionistas aceptarían otras posibilidades".