Las ideas ecologistas que flotan en Rapa Nui

El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds, afirmó que la isla más apartada del mundo "puede ser un laboratorio científico de estudio del cambio climático".

Edmunds considera que desde allí se puede contribuir a paliar los efectos que impactan a toda la humanidad.

Tras concluir la Primera Cumbre de Gobiernos Locales sobre Cambio Climático, que inició el 25 de octubre, el funcionario evaluó que "se cumplieron todas las expectativas y mucho más".

"Las exposiciones que se hicieron han sido del más alto nivel y me siento orgulloso de haber convencido a los ediles de venir, para ir contagiando esta idea de una cadena nacional de gestión local para dar apoyo al problema mundial del cambio climático", afirmó.

Recalcó que no hay que esperar a que los gobiernos "nos dicten cátedras y hagan leyes para obligarnos. La obligación nunca funciona" y puso como ejemplo el caso de un padre que golpea a su hijo para que coma y estudie: "así nunca lo va a lograr".

Enfatizó también la importancia de fomentar la voluntad en la ciudadanía que, a su juicio, existe.

"Los que lideramos -los alcaldes- tenemos la responsabilidad de llevar motivación y pasión a la comunidad para que ella responda, no a palos", subrayó. El alcalde elogió la exposición del economista belga Gunter Pauli (Economía Azul) y coincidió con los ejemplos asociados a la observación de la naturaleza. Edmunds dijo que lo que viene ahora es "instar a nivel nacional, a las 356 municipalidades de Chile para que se unan y sean las que marquen las pautas a cualquier gobierno de turno". En esa línea, propuso que "Rapanui podría ser perfectamente un excelente laboratorio para el cambio climático". Consultado por ANSA por el costo de paliar los efectos del cambio climático en la isla, el alcalde advirtió que "el daño ya ha sido excesivo".

Apuntó directamente al Estado chileno y citó el actual código sanitario "que es anti-solución al problema del cambio climático porque permite seguir dañando el medio ambiente", como la norma que exige rellenos sanitarios. "Ello es contrario al informe de Naciones Unidas del calentamiento de 1.5 grados, va en contra de la solución que buscamos para evitar el daño al Planeta", criticó y exigió que sea modificado. "Yo tengo un vertedero abierto que emana gas metano que se está yendo al espacio. Ese es un daño que tiene un costo, hoy en día, de unos 20 millones de dólares, para poder convertirla en energía propia", señaló.

Mencionó también el mar que bordea la Isla. El año pasado se declararon 850 mil kilómetros cuadrados como reserva marina, "pero el continente no tiene idea de qué hacer con ese mar, y yo tengo varias ideas". El funcionario propuso "instalar en la isla un centro científico planetario y ocupar esa área para estudiar los fenómenos del mar, como las migraciones de peces". "Me han dicho pescadores del continente que ya no hay especies como la sierra, que antes era tan habitual, y ahora es escasa o muy pequeña. ¿Cómo hacemos para que eso vuelva? Probemos en Rapanui, la inversión va a ser menor, pero lograremos conocimiento científico para poder exportarlo", aseveró. Edmunds ya se adelantó y hace dos años firmó un convenio con la Universidad Católica del Norte. "Vamos a diseñar un pequeño centro científico, y si se entusiasman el gobierno o algunas fundaciones, podría crecer, lo cual sería maravilloso", auspició.