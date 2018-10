AMPLIAR Tres que padecieron abusos Jose Andres Murillo, James Hamilton y Juan Carlos Cruz

22/10/2018 - Abusos

Justicia chilena: aún no hay sentencia sobre indemnización de Iglesia a víctimas

La justicia chilena informó ayer que aún no ha ordenado el pago de indemnización -de unos 671.000 dólares- que la Iglesia tendría que pagar a tres víctimas del exsacerdote Fernando Karadima, tal como publicó el diario La Tercera y que fue confirmado por los beneficiados.

Detalles.

"Lo que está claro es que no hay fallo. No existe ni siquiera un proyecto de fallo entregado; no hay ninguna sentencia", dijo a la prensa Dobra Lusic, presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Según publicó el diario La Tercera, el tribunal chileno había revocado una sentencia anterior y decidió otorgarle una indemnización de 450 millones de pesos a Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton, quienes demandaron a la Iglesia Católica por su negligencia y por haber encubierto las denuncias de abuso sexual sufridas a manos de Karadima.

"Nos alegramos profundamente, ha sido un camino muy largo (…) este fallo debiera marcar el fin de la impunidad en materia de abuso sexual clerical", indicó un comunicado de los tres hombres tras conocer la noticia del supuesto fallo, que fue ampliamente difundida por medios locales e internacionales.

Al ser consultada sobre si los jueces habían votado el fallo antes de dictarlo, Lusic aseveró que "eso ya es reservado, forma parte del acuerdo y ninguno de nosotros puede entrometerse en eso".

Asimismo aclaró que no habrá una investigación ya que al no existir un dictamen, se descarta que hubiese una presunta filtración.

"No sabemos lo que está ocurriendo, pero con lo que está en juego y los poderes que involucra nada nos sorprende a estas alturas. Esperemos que la corte resuelva pronto y con esa certeza podremos hablar", indicó un nuevo comunicado difundido por los afectados.

Karadima, de 88 años, influyente formador de varios obispos, fue expulsado del sacerdocio por el papa Francisco en septiembre pasado. En el 2011, había sido suspendido de por vida de sus funciones por el Vaticano tras ser condenado por actos de abuso sexual a menores cometidos en las décadas del 80 y 90 en la parroquia de El Bosque, en una zona exclusiva de Santiago.

La Iglesia chilena padece la peor crisis de su historia por los centenares de religiosos denunciados como pederastas.