19/10/2018 - Superliga

El Santo necesitado de puntos recibe al líder del torneo

San Martín de Tucumán enfrentará este domingo al Racing, único líder del campeonato. Desde las 20, en la Ciudadela. La televisación estará a cargo de TNT Sports.

El Ciruja es uno de los únicos dos equipos que todavía no ganó en el campeonato y Gastón Coyette hará todo lo posible por cortar la racha en su tercer partido al frente del equipo. Después de no haber repetido el equipo en ninguno de los siete encuentros que disputó en el torneo, el DT todavía no dio pistas acerca de los once que utilizará contra el puntero. La buena: Tino Costa ya está mejor de su lesión y podría sumar minutos el fin de semana.

Frente a Boca, en su última presentación, Racing dejó escapar una victoria que podría haber empezado a marcar el rumbo de la Superliga desde muy temprano en el calendario.

Además de haber perdido a Matías Zaracho por la expulsión sufrida contra Boca, la fecha FIFA le dejó una baja de muchísimo peso a Eduardo Coudet: Gabriel Arias se fracturó un dedo durante una práctica con la Selección de Chile y estará al menos un mes afuera de las canchas. Así, el DT debe definir si le da el arco a Javier García o al juvenil Gastón Gómez y si le devuelve la titularidad a Ricardo Centurión o si se inclina por un jugador que pueda aportar más equilibro, como Neri Cardozo o Nery Domínguez. El que regresará al equipo tras cumplir la suspensión es Lucas Orban. Por ahora, los once son una incógnita.