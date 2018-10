18/10/2018 - Bolivia

García Linera aseguró que la oposición apela a viejas alianzas

El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó el jueves que la oposición apela al cuoteo y "viejas" alianzas políticas con sectores conservadores del país para encarar los comicios generales de 2019, aunque lo más "patético" -a su juicio- es que no ofrecen un plan de gobierno a la población.

"Hablan de nueva política, pero en el fondo es la vieja generación, de los años 80 y 90, que ha vuelto aparecer en escena, como únicas posibilidades de la élite y de los sectores conservadores", dijo a los periodistas.

Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Víctor Hugo Cárdenas, Jaime Paz Zamora, Jorge Quiroga y Manfred Reyes Villa, entre otros opositores, para el oficialismo son responsables de los daños económicos que sufrió Bolivia por la enajenación de las empresas estratégicas y recursos naturales del Estado en el periodo de las coaliciones de gobiernos o la denominada democracia pactada (1985-2003), caracterizadas por la distribución de cuotas de poder.

El Vicepresidente dijo que es "patético y bochornoso" que Mesa, Cárdenas, Paz Zamora y Reyes Villa aparezcan como nuevos candidatos, cuando son una "reedición" de las "viejas juntuchas", aunque tengan un traje nuevo.

"Solo falta (Gonzalo) Sánchez de Lozada (...) y ahí está toda la promo junta, de los viejos políticos, eso es bochornoso. ¿De qué renovación de la política hablan cuando nos están colocando a los viejos liderazgos políticos de los años 90?", cuestionó.

García Linera lamentó, además, que las autodenominadas plataformas ciudadanas que se movilizaron demandando un cambio, ahora formen alianzas con partidos políticos del pasado y solo hablen del cuoteo de cargos.

"Segunda cosa patética, en estas alianzas no he oído ni una sola palabra de qué hacemos en una carretera, qué hacemos con el gas, qué hacemos con el litio y la industrialización, qué hacemos con el empleo, no he oído nada. Todo es quién va ser el diputado, quien va ser el senador", criticó.