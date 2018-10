AMPLIAR Migrantes haitianos esperan a ser atendidos en una oficina de migración en Santiago

Chile lanza plan de retorno gratuito y voluntario para haitianos

El gobierno de Chile lanzó ayer un "plan de retorno humanitario", voluntario y gratuito, para haitianos que deseen retornar a su país tras no lograr afianzarse en territorio chileno.

Seis meses después de que el gobierno del conservador Sebastián Piñera impusiera un visado especial de turista para los haitianos, que frenó de lleno su llegada a Chile, pondrá ahora a disposición de los haitianos que deseen regresar a su país aviones de la Fuerza Aérea de Chile de manera gratuita.

"Es una buena noticia para los ciudadanos de Haití", dijo el ministro del Interior, Andrés Chadwick, al lanzar el plan diseñado inicialmente para el retorno voluntario de alguno de los 165.000 haitianos residentes hoy en Chile.

De acuerdo al gobierno, el plan surgió en voz de miembros de la misma comunidad haitiana en Chile que no lograron afianzarse en ese país, porque no lograron dominar el idioma, acostumbrarse al clima o no encontraron un empleo.

"Muchas de estas personas vinieron a Chile alentadas por falsas promesas y expectativas, creadas en muchos casos, por individuos inescrupulosos que les prometieron un futuro que no se ajustaba a la realidad", explicó el ministro.

Los haitianos que deseen regresar a su país deben inscribirse a partir de este miércoles en el sitio web del departamento de Extranjería. Para optar al programa no deben tener situaciones judiciales pendientes y tienen que firmar una declaración notarial en la que se comprometen a no regresar a Chile en los próximos nueve años.

Si los migrantes poseen cónyuge, conviviente o hijos, deberán realizar el trámite de manera conjunta y viajar como grupo.

"Las cosas están muy difíciles acá en Chile, por eso yo me voy a mi país (...) no hay trabajo ni vida para mi aquí", dice a la AFP Wilson, un haitiano que tras dos años en Chile fue uno de los primeros en inscribirse en el plan de retorno voluntario en las dependencias de Extranjería en Santiago.

El gobierno no entregó una estimación acerca del número de haitianos que podría optar a este plan, solo informó que inicialmente están previsto entre 15 a 18 viajes desde Santiago a Puerto Príncipe.

- Deportación -

Los haitianos han protagonizado una explosiva migración a Chile en los últimos años, pero no son la mayor comunidad de migrantes en el país, dominada por peruanos, venezolanos, argentinos, colombianos y bolivianos. De acuerdo a los datos aportados este miércoles por el gobierno chileno, solo entre 2016 y 2017 llegaron y se quedaron en el país 165.000 ciudadanos haitianos.

En abril, el gobierno estableció nuevos criterios migratorios. Para los haitianos se impuso una visa de turismo, que en la práctica llevó a cero su ingreso al país a partir de esa fecha.

Conjuntamente, estableció para los venezolanos una "visa de responsabilidad democrática" que facilita su inclusión laboral en el país, ya que quienes la solicitan llegan a Chile con la cédula de identidad, lo que les permite trabajar de inmediato.

Ese mismo plan estableció un proceso de regularización extraordinaria para todos los migrantes con situación irregular hasta esa fecha. Cincuenta mil haitianos se acogieron a ese plan de un total de 155.000, de acuerdo a los datos oficiales.

Para organizaciones de migrantes, el plan de retorno voluntario constituye en realidad una forma de "deportación" encubierta, sobre todo considerando el plazo impuesto de nueve años para no volver al país. "Es una forma de deportación, no de buena voluntad", dijo Line François, representante de la Organización Sociocultural de los haitianos en Chile (Oschec).

"¿Por qué llegamos a esto? ¿Qué es lo que ocurre para ir generando planes de retorno voluntario dirigidos particularmente a una comunidad?", se preguntó el abogado Víctor Hugo Lagos, del Servicio Jesuita a Migrantes.

Para Lagos, "como sociedad en su conjunto hemos fallado en lo que significa la inclusión de las comunidades migrantes".

"Este es un plan que no tiene una meta, sino que tiene un fin humanitario de personas que no se pudieron insertar en Chile, por temas sociales, culturales, económico e incluso climáticos y solo quieren volver a desarrollar su proyecto de vida en su país de origen", afirmó Alvaro Bellolio, jefe del Departamento de Extranjería.

Ante las críticas de que solo incluyera a haitianos, el gobierno dijo que se evaluará el programa, y en dependencia de su funcionamiento, podría aplicarse a otras nacionalidades que así lo soliciten.