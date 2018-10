16/10/2018 - cine

Lucrecia Martel presentará Zama en el Espacio INCAA

Con la presencia de la destacada cineasta Lucrecia Martel mañana miércoles 17 de octubre, a las 21 horas, en función especial, se proyectará Zama, el último filme de la cineasta, en el Espacio INCAA – Sala Orestes Cavgilia (San Martín 251 – subsuelo). La entrada –libre y gratuita- hay que retirar de boletería.

Con la presencia de la destacada cineasta Lucrecia Martel mañana miércoles 17 de octubre, a las 21 horas, en función especial, se proyectará Zama, el último filme de la cineasta, en el Espacio INCAA – Sala Orestes Cavgilia (San Martín 251 – subsuelo). La entrada –libre y gratuita- hay que retirar de boletería.

Zama (2017) es una película dramática escrita y dirgida por Martel, que narra la historia de Don Diego de Zama, un oficial español del siglo XVII asentado en Asunción que espera su transferencia a Buenos Aires. Es un hombre que espera ser reconocido por sus méritos. Pero en los años de espera pierde todo. Decide atrapar un peligroso bandido y recuperar su nombre... Basada en la novela existencial de Antonio Di Benedetto escrita en 1956.

En su estreno el año pasado, el filme tuvo una recepción buena: Manohla Dargis de The New York Times comentó que programaría el drama histórico como parte de su “festival de ensueño” y Xan Brooks de The Guardian lo llamó espectacular: “una obra maestra poco convencional”.

Está protagonizada por el actor mexicano Daniel Giménez Cacho (Diego de Zama), galardonado cuatro veces con el premio Ariel; la española María Dolores Dueñas Navarro; el brasileño Matheus Nachtergaele; y el actor argentino Juan Minujín.

Trailer

https://youtu.be/XZLXAnVZT3k