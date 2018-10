AMPLIAR Manzur distanciado con Alperovich

15/10/2018 - Día de la Lealtad

Manzur busca unir al peronismo en un acto multitudianrio

Apuesta a amplia convocatoria que le garantice respaldo a su intento de reelección el próximo año. Divorcio con Alperovich y centralidad del PJ anti-K, las claves de la movilización de mañana.

Tucumán se prepara para recibir mañana una multitudinaria concurrencia por el Día de la Lealtad, y el gobernador Juan Manzur monitorea en forma personal la organización del acto, que además de poner bajo la lupa el armado del PJ a nivel nacional, tendrá connotaciones localistas: el mandatario también podrá ganar volumen de cara a su propia campaña provincial 2019, en medio de una interna partidaria con su expadrino político, su antecesor José Alperovich.

El divorcio entre Manzur y el actual senador nacional terminó de materializarse en el último tiempo, cuando Alperovich anunció sus deseos de volver a la gobernación tucumana. Y hace una semana el exmandatario se reunió con Cristina de Kirchner y cuestionó a quienes pretenden excluirla de un espacio del peronismo nacional. Justamente, la cumbre de mañana en el Hipódromo de la capital provincial será una muestra del PJ no K, donde estarán el líder del Frente Renovador Sergio Massa y del senador Miguel Pichetto (junto al salteño Juan Manuel Urtubey y el cordobés Juan Schiaretti, las caras visibles del lanzamiento de un espacio peronista sin Cristina). Entre los gobernadores, dirán presente Lucía Corpacci de Catamarca y Sergio Casas de La Rioja, además de los vice de Santiago del Estero, José Emilio Neder, y de Chaco, Daniel Capitanich.

Manzur y su vice Osvaldo Jaldo recorrieron ayer el centro hípico donde confía reunir a unas 100 mil personas. Y como se espera concurrencia de diversas organizaciones, el gobernador bregó porque no haya incidentes. "Las explicaciones que nos den después no sirven, hay que tratar de que no ocurra ningún incidente. El compañero que no esté en condiciones que no venga", agregó Jaldo, según señala el sitio local La Gaceta.

Alperovich no estará en el escenario, como tampoco estará su esposa, Beatriz Rojkés, presidenta del PJ de Tucumán. De hecho, esta última tampoco estuvo en la convocatoria del peronismo provincial del 5 de octubre, cuando la dupla Manzur-Jaldo, probable fórmula que aspira a repetir en 2019, le dieron forma a la convocatoria de mañana. En ese encuentro, si bien se llamó a una concurrencia amplia, y hasta hubo presencia de dirigentes tucumanos del kirchnerismo, quedó claro el hipódromo sería un punto de largada que en el plano local buscará capitalizar Manzur. Y que el discurso de puertas abiertas no se traducirá a la práctica, donde el kirchnerismo no tendrá silla en los homenajes a Juan Domingo Perón. Inclusive, tendrá sus propios festejos en la localidad bonaerense de Merlo, con una tribuna más ligada al PJ de Buenos Aires y a La Cámpora. La foto de Alperovich con Cristina exime de interpretaciones.

La demostración de fuerza del gobernador no admitirá fisuras. En los últimos días mantuvo reuniones con dirigentes de San Miguel de Tucumán y, antes, con representantes del sector gremial. El pedido de Manzur fue claro: les trasladó la responsabilidad de copar el hipódromo, donde también se espera que concurran actores del PJ de todo el Norte. Y volvió a reclamar que no haya disputas por la ocupación de los espacios.