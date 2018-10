AMPLIAR Evo Morales, ayer en Charagua

14/10/2018 - Presidenciales

Pueblo Guaraní proclama al binomio Morales-García Linera para elecciones de 2019

Los representantes de las cuatro capitanías del pueblo Indígena Autónomo de Charagua, de Santa Cruz, proclamaron el domingo al binomio Evo Morales-Álvaro García Linera para presidente y vicepresidente, respectivamente, para las elecciones de 2019.

Esa proclamación fue presentada en un acto en el que el mandatario boliviano entregó obras en esa región.

"La primera autonomía Indígena Charagua-Yambae declara y proclamamos como único candidato para la elección 2020-2025 al binomio Evo y Álvaro para lo cual se debe realizar una agenda común y a efecto de garantizar el objetivo de la Agenda Patriótica 2025", manifestó el capitán grande de Isoso Bajo, Uber Ribero.

Anunció que esa resolución será presentada ante la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), para que sea replicada en el resto de las 36 naciones reconocidas, con el fin de evitar cualquier incursión de frentes opositores que -dijo- "buscan mentir y confundir a la población a través de las denominadas plataformas".

Por su parte, el presidente Evo Morales dijo que en caso de ganar las elecciones se garantizará la ejecución de la Agenda Patriótica 2025, que tiene como principal objetivo la erradicación de la extrema pobreza.

"Quiero quejarme porque me han traído con engaños, me invitaron para inaugurar un tinglado y en realidad es para proclamarme, muchas gracias pueblo de Charagua, pero quiero decirles que esto no es para el hermano Evo o Álvaro sino para consolidar la Agenda Patriótica 2025, un programa con visión a futuro", manifestó el presidente Evo Morales en un acto público.

La autonomía indígena que es reconocida por la Constitución Política del Estado, según Ribero, brindará su respaldo total por la buena gestión ejercida durante los 12 años de gobierno en favor de los más necesitados con miles de obras ejecutadas en todo el país.