12/10/2018 - Abusos

Molestia por recurso de Arzobispado chileno

Los principales denunciantes del exsacerdote Fernando Karadima manifestaron su molestia por el nuevo recurso presentado "entre gallos y medianoche" por el Arzobispado de Santiago que dilata la demanda por encubrimiento de los abusos del expárroco de El Bosque.

Detalles.

"Me parece mal, pero también es coherente con lo que hace el Arzobispado. Va en la misma línea del cardenal Ricardo Ezzati no prestando declaraciones cuando se le llama. No me sorprende", dijo el abogado de las víctimas, Juan Pablo Hermosilla.

"Iglesia de Santiago presenta entre gallos y medianoche (22:00) recurso dilatorio insólito, corte de apelaciones nuevamente por cuarta vez suspende la causa y se presta para ello", lamentó el querellante y víctima de Karadima, el médico James Hamilton.

Para Hermosilla, la situación está "bordeando lo absurdo", ya que además el exhorto es, a su juicio, innecesario: "Son parte de la Iglesia, si querían pedir antecedentes, que los pidan y presenten", argumentó. Agregó que "esto confirma que el Arzobispado no coopera ni quiere que se vean estas cosas. Esto no hace más que confirmar las razones de la demanda que son para demostrar cómo aquí ha habido actos de encubrimiento y cada cosa que puede hacer el Arzobispado de Santiago para evitar que la justicia actúe, la hace". José Andrés Murillo, otra de las víctimas demandantes, opinó que la acción sólo "dilata la vista de la causa sin ningún fundamento. Me parece una medida mediocre de parte de los abogados del Arzobispado". Pero coincidió en que "es totalmente coherente con el recurso de protección que puso el Obispado de Valparaíso para que no se muestre la investigación, los correos que tienen del señor (cardenal Francisco Javier) Errázuriz y (Ricardo) Ezzati, y también es coherente con esta acogida al derecho de guardar silencio por parte de Ezzati, entorpeciendo la verdad, la justicia, el que haya un proceso que para las víctimas y el país es necesario". Por eso mismo, los denunciantes se manifestaron confiados en que el presidente Sebastián Piñera "pueda decirle al Papa que se apuren las cosas en Chile" durante el encuentro que sostendrá este sábado con el Papa Francisco. "El Presidente, además que es católico, va a representar también el espíritu de muchas personas que ya están indignadas con la manera en que la Iglesia Católica chilena ha llevado las cosas", expresó. "Que le vaya bien y defienda los intereses de los chilenos.

Yo creo que él va a defenderlos, porque también está indignado, yo estoy seguro, como lo estuvieron también otros presidentes y señoras de presidentes, y como está indignado el país. Esto es impresentable". Hamilton, Murillo y Juan Carlos Cruz interpusieron hace cinco años una demanda en contra del arzobispado pidiendo una indemnización de 661.784 dólares, que fue rechazada por un juez en primera instancia. Las víctimas exigen además que el arzobispado de Santiago entregue disculpas públicas por haber encubierto durante años los abusos del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima.